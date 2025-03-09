Türkiye Dahil 5 Ülke Operasyon Merkezi Kuracak! İşte Beşli Güvenlik Zirvesi'nde Alınan Kararlar
Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede operasyon merkezi kurulması kararı alınırken, Suriye hükümetine de tam destek ilan edildi.
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında düzenlenen toplantı Amman'da yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.
Yapılan açıklamada, ''DEAŞ'la mücadelede iş birliği konusunda ortak bir operasyon merkezi kurulacak. Suriye'nin istikrarı ve güvenliğini sağlamak hayati öneme sahip. Suriye hükümetine aldığı tüm tedbirlere destek verilecek.' denildi.
SURİYE'YE TAM DESTEK
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride, Suriye'nin güvenliğinin tehdit eden tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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