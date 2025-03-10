ABD ve Rusya’dan BM’ye Acil ‘Suriye’ Çağrısı

Özellikle Alevi nüfusun yoğun olduğu Lazkiye, Tartus ve Humus’ta artan saldırılar ve çatışmalar nedeniyle, iki ülke BM Güvenlik Konseyi’nin 10 Mart Pazartesi günü olağanüstü toplanmasını talep etti. Toplantının gündeminde, devam eden saldırıların ve şiddet olaylarının sona erdirilmesine yönelik adımların tartışılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA