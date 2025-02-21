Kadın Düşmanlığının Sertifikası... Bir Ayda 5 Uçak Kazası Oldu, Sadece Birinde İhale Pilota Kaldı!

Geçtiğimiz günlerde Kanada'da gerçekleşen uçak kazası sonrası, görevli pilotun şirketin eşitlikçi politikası gereği kadın olması, cinsiyetçi bir saldırıya neden oldu. Sosyal medyadaki kadın düşmanı saldırıya yanıt veren pek çok kişi, polisin cinsiyetiyle kazanın hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı. Tartışmalar sürerken, havayolu şirketinden iddialara yanıt geldi.

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Kadın Düşmanlığının Sertifikası... Bir Ayda 5 Uçak Kazası Oldu, Sadece Birinde İhale Pilota Kaldı!

Son bir ayda Amerika kıtasında 5 büyük uçak kazası olurken, bunlardan biri de Kanada'da geçtiğimiz pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen uçak kazasıydı. Toronto Pearson Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra kaza yapan uçaktaki 80 kişiden 21'i yaralanırken can kaybı yaşanmadı. Kazayla birlikte sosyal medya platformlarında başlayan cinsiyetçi tartışma ise gündem oldu.

Delta Hava Yolları bünyesinde hizmet veren Endeavor Havacılık'ın cinsiyet eşitliği politikası kapsamında yalnızca kadın uçuş görevlileriyle çalıştığı konuşulmaya başlanırken, kaza yapan uçağın mürettebatının tamamının da kadın olması nedeniyle kadınlara yönelik bir sosyal medya saldırısı başladı.

Kadın Düşmanlığının Sertifikası... Bir Ayda 5 Uçak Kazası Oldu, Sadece Birinde İhale Pilota Kaldı! - Resim : 1

KAZAYLA PİLOTUN CİNSİYETİNİN İLGİSİ NE?

Kazada pilot hatasının olduğunun düşünülmesi ve pilotun kadın olduğu iddiası, tartışmanın odağını kaydırdı. Kadın düşmanı bu saldırıya karşı, pilotun cinsiyetiyle kazanın arasında hiçbir ilişki olmadığını vurgulayan pek çok kişi de oldu.

Sosyal medyada, şirketin pilotlarının yetersiz deneyim ve eğitim eksikliğine rağmen işe başladığı iddiaları da yayıldı. Delta Hava Yolları ve Endeavor Havacılık, söz konusu iddiaya yanıt niteliğinde bir açıklama yayımladı.

ŞİRKETTEN YALANLAMA

Delta ve Endeavor, sosyal medyada yer alan, uçuştaki kaptan ve ikinci kaptanın eğitim etkinliklerinde başarısız olduğunu öne süren iddiayı yalanladı. Açıklamada, “Endeavor Havacılık'ın öncü şirketi olan Mesaba Havayolları, kaptanı Ekim 2007'de işe almıştır. Kendisi pilot eğitimi ve uçuş güvenliği eğitimlerini tamamlamıştır ve başarısız olduğu iddiaları yanlıştır” denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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