TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'İmralı' Mesajı! 'Gelecek Açıklama Hayati Önemde'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İmralı tartışmalarıyla ilgili "İmralı'dan gelecek açıklamanın hayati bir önemde olduğunu düşünüyorum. Arkası zaten çok süratle gelir" dedi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'İmralı' Mesajı! 'Gelecek Açıklama Hayati Önemde'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vesayet çağrıştıran çıkışlar halkımıza geçmişteki tehlikeli ve karanlık günleri hatırlatıyor. Kimsenin bu yola tevessül etmemesi lazım. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi sorumluluklarının farkında olsun. Geçmişte bunu vesayetçi odak için de söylemiştik; Türkiye'de kim siyaset yapmak istiyorsa buyursun siyasetin alanına gelsin.

İMRALI'DAN GELECEK AÇIKLAMA

Sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesinin ilk adımı da İmralı’dan beklenen o açıklamanın gelmesidir ve Türkiye'nin gündeminden terörün kaldırılmasıdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hep beraber kendi geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bunun için bu açıklamanın hayati bir önemde olduğunu düşünüyorum. Arkası zaten çok süratle gelir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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Numan Kurtulmuş TÜSİAD İmralı
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