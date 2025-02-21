Hamas'tan Netanyahu'ya 'Ateşkes' Suçlaması

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, sosyal medya üzerinden Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı. Hamas'ın ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda tüm aşamaları uygulamaya hazır olduğunu belirten Kanu, İsrail'i beklediklerini bildirdi.

Kanu, esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için yapılacak müzakerelere henüz başlanmadığını ama başlamaya hazır olduğunu söylerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili süreçte oyalandığını öne sürdü.

Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 15 ay süren saldırılarda uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullandığını ve bunun araştırılması için uluslararası komite kurulmasını talep ettiklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ilk aşaması 2 Mart'ta sona erecek olmasına rağmen ikinci safhaya geçişe ilişkin dolaylı müzakerelere henüz başlanmadı.

Kaynak: AA