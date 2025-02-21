Hamas'tan Netanyahu'ya 'Ateşkes' Suçlaması

Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili konuşan Hamas, ikinci aşamaya geçiş için müzakerelerin başlamadığını çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun süreci geciktirdiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Hamas'tan Netanyahu'ya 'Ateşkes' Suçlaması

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, sosyal medya üzerinden Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı. Hamas'ın ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda tüm aşamaları uygulamaya hazır olduğunu belirten Kanu, İsrail'i beklediklerini bildirdi.

Kanu, esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için yapılacak müzakerelere henüz başlanmadığını ama başlamaya hazır olduğunu söylerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili süreçte oyalandığını öne sürdü.

Hamas'tan Netanyahu'ya 'Ateşkes' Suçlaması - Resim : 1

Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 15 ay süren saldırılarda uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullandığını ve bunun araştırılması için uluslararası komite kurulmasını talep ettiklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Hamas'tan Netanyahu'ya 'Ateşkes' Suçlaması - Resim : 2

Anlaşmanın ilk aşaması 2 Mart'ta sona erecek olmasına rağmen ikinci safhaya geçişe ilişkin dolaylı müzakerelere henüz başlanmadı.

İsrail'den Şoke Eden İddia! 'Cesetleri Değiştirdiler'İsrail'den Şoke Eden İddia! 'Cesetleri Değiştirdiler'Dünya
Bu Görüntü İsrail’i Karıştırdı, Netanyahu İnsan İçine ÇıkamadıBu Görüntü İsrail’i Karıştırdı, Netanyahu İnsan İçine ÇıkamadıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze Hamas
Son Güncelleme:
İsrail'den Şoke Eden İddia! 'Cesetleri Değiştirdiler' İsrail'den Şoke Eden İddia! 'Cesetleri Değiştirdiler'
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Kan Donduran Cinayet: Sevgililer Günü Sürprizini Beğenmeyen Eşini Öldürdü Sevgililer Günü Sürprizini Beğenmeyen Eşini Öldürdü
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
İstanbul'da Alarm Üstüne Alarm! İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor