Bakan Tunç'tan Bir 'TÜSİAD' Çıkışı Daha! 'Buna Müsaade Etmeyiz'

Kulu Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında açılan soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Adaletin olmadığı yerde kargaşa ve kaosun olacağını belirten Bakan Tunç, "3 tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını, bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır” dedi.

'27 NİSAN BİLDİRİSİNE NE SÖYLEDİLER?'

AKP’nin en önem verdiği hususlardan birinin adalet olduğunu belirten Bakan Tunç, “Bugün Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin hakim olmadığı yönünde kara propaganda yapmaya çalışanlar, 27 Nisan bildirisine karşı ne söylediler? Bu ülkede iktidar partisine karşı kapatma davası açıldığında sesleri çıktı mı?” diye sordu.

'EN İYİ TÜSİAD BİLİR'

“Çıkıp kürsülere, 'Türkiye'de hukuk güvenliği yok ey yabancı yatırımcı, buraya gelmeyin.' demek, bir iş adamları derneğinin sözü olabilir mi?” diye vurgulayan Bakan Tunç şunları söyledi: Bu ülkede 2002'de 36 milyar dolar ihracat hukuk güvenliği, yatırım ortamının iyileştirilmesi, fabrikaların organize sanayi bölgelerini doldurması, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi ve üretimin artması sayesinde 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselmiştir. Bunu en iyi şekilde kim bilir, TÜSİAD bilir, sanayiciler bilir, üreticiler bilir. O ortam sağlanmasa, hukuk güvenliği sağlanmasa bu olabilir miydi?

'BUNA MÜSAADE ETMEYİZ'

Tunç, TÜSİAD’a olan tepkisini şu sözlerle tamamladı: Bunların hepsini göz ardı edeceksiniz. Hukuk devletini ve hukuk güvenliğini sağlamak için fedakarca çalışan hakim ve savcılarımızın, yargı çalışanlarımızın emeğini bir tarafa bırakacaksınız, 3 tane hakaret soruşturmasıyla 'Ülkede hukuk güvenliği yok.' diyeceksiniz. Buna müsaade etmeyiz. Biz bu ülkenin yüksek standartlı demokrasi yolunda Türkiye Yüzyılı'nda hukuk güvenliğini tahkim ederek yolumuza devam edeceğiz.

Kaynak: AA