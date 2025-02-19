Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: 'Bize Cahil Derken Kendisinin Kültür Bilmez Olduğu Ortaya Çıktı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz milletimize daha fazla hizmet üretmek için gecemizi gündüzümüze katarken, muhalefet bizim hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor.

milletin verdiği yetkiyi köstek olmak için kullanıyorlar. Türkiye’nin ihtiyacı varmış, ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş. Bunların hiçbiri muhalefetin umurunda değil. Türkiye'de muhalefet açığı vardır.

Biz 15 Temmuz gecesi tanklara karşı milletimizle göğsümüzü siper ederken, bunlar keyif kahvesi içiyordu.

Muhalefette genel başkanlar değişti, yönetim kadrosu değişti fakat kendi halkına yabancı zihniyette herhangi bir değişim yaşanmadı. CHP'de gelen gideni aratma geleneği Özel'le de bozulmadı.

Bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına biz üzülüyoruz. Özel, marjinal sol örgütlerin sloganını meşrulaştırmak için kendini paraladı. Grup kürsüsünde Almanca şiir okumaya kadar her türlü hünerini sergiledi. Ne oldu söyleyeyim. Motor su kaynattı. Devreler yandı. Hafıza, 'error' verdi. Özel, 85 milyona rezil rüsva oldu. Bize cahil derken, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı.

Özel sol örgütlerin sloganına atlamaya çalışırken kendini rezil etti. Özel'e kendini geliştirmesi için bazı tüyolar verebiliriz.

Milletimiz sizleri buraya çalışmanız üretmeniz, kendisi için gece gündüz demeden koşturmanız amacıyla göndermiştir. Biz hizmet ve eser siyasetini temel ilke olarak belirlemiş kadroyuz. Milletimizin hayır duası almaktan daha büyük bir bahtiyarlık kaynağı tanımıyoruz. Muhalefet neyle meşgul olursa olsun biz işimizle meşgul olacağız.

MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

CHP'DEKİ 'ŞAİBELİ' KURULTAY İDDİALARINA İLİŞKİN

Eskisi ve yenisiyle CHP Genel Başkanlarının içinde debelendikleri gayya kuyusuna bizi çekmelerine izin vermeyeceğiz. Konu yargıya da intikal ettiğine göre gitsinler hesaplarını mahkemede görsünler. Bizim onların hançer siyasetiyle ne oyalanacak vaktimiz ne de midemiz var.

AK Parti'de gerilim çatışma bekleyenler bugüne kadar hep avuçlarını yaladılar. Bu gelenek 23 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz kongremizde de bozulmayacak.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi