CHP’den Gençlere Birlikte Mücadele Çağrısı: Söz Bizde

CHP, gençlerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yeni bir kampanya yapacaklarını duyururdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Türkiye’nin birçok noktasında gençlerle bir araya geldiklerini belirterek ‘Söz Bizde” buluşmaları başlattıklarını duyurdu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP’den Gençlere Birlikte Mücadele Çağrısı: Söz Bizde

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik ve Spor Bakanlığından sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Sevgi Kılıç, başlattıkları kampanyaya dair açıklamalarda bulundu.

Kılıç, gençlerin ekonomik krizi, hayat pahalılığı, mülakat sistemi, işsizlik ve gelecek kaygısı gibi birçok farklı sorunla boğuştuğunu belirterek bu sorunları görmezden gelmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Bütün problemleri gençlerle beraber konuştuklarını belirten Kılıç, gençliğin gerçek sorunlarını gerçekçi bir şekilde masaya yatırdıklarını dile getirdi. Kılıç, gençlerin sesleri duyulmadan, onların sorunları ve talepleri görmezden gelinerek geleceğin güçlü bir şekilde kurulamayacağını belirtti.

Kılıç, sadece sorunları gündeme getirmekle kalmadıklarını bununla birlikte çözüm önerileri geliştirdiklerini de belirterek, gençliğin ihtiyaçlarını doğrudan muhataplarıyla konuştuklarını söyledi.

Gençlere çağrı da yapan Kılıç, bu çalışma boyunca en çok onların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, gençliğin sorunlarını ve akıllarındaki güzel fikirleri, nasıl bir ülkede yaşamak istediklerini ilk ağızdan öğrenmek istediklerini söyleyerek birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Gençlere çağrıda bulunan Kılıç, “Bu çalışmada en çok sizin desteğinize ihtiyacımız var. Yaşadığınız sorunları, aklınızdaki güzel fikirleri, nasıl bir ülkede yaşamak istediğinizi ilk elden sizden öğrenmek istiyoruz. Başlattığımız bu yolculukta sizin de yer almanızı, sözümüze söz katmanızı istiyoruz” diyerek gençleri sürece dahil olmaya davet etti.

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