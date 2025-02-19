Özel'den Bir 'Sivil Darbe' Çıkışı Daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dün grup toplantısında "Bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmek isteyenlere karşı dimdik ayaktayız. Partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız." ifadelerini kullanan Özel'in bu sözleri geniş yankı bulmuştu. CHP Genel Başkanı, bugün de açıklamasını tekrarladı. Özel, " CHP'ye darbe yapmaya çalışanlara da iş birlikçilerine de yazıklar olsun. Söz veriyorum başaramayacaksınız. Biz ayaktaysak oturanlar utansın!" diye konuştu.

"BAŞARILARIMIZ YOL HARİTAMIZIN ANAHTARI"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yerel yönetimlerimizdeki başarılar partimizin gelecekteki iktidarının yol haritasının anahtarlarıdır. Bu salonu dolduran 414 belediye başkanımız geldiklerinde onlara 'Cebinizde anahtarlar var. Yönettiğiniz belediyelerin kasasının anahtarı değil. CHP'nin iktidarının anahtarıdır' diye.

Herkes siyasette kendi sözleriyle sınanır. Bu dönem, Erdoğan'ın kendi sözleriyle nasıl sınandığı ve nasıl mahcup duruma düştüğü bir süreçtir. Rahmetli Ecevit'e, 'Öğretmenleri madem atamayacaksın bu evlatları niye mezun ettin' diye gelen Erdoğan, bugün rahmetliye 68 bin öğretmenin hesabını soran Erdoğan, 1 milyon atanmamış öğretmenin gözlerinin içine bakmaktadır.

"7 BÖLGEDE BELEDİYEMİZ VAR"

Bugün 'Sivas'ın doğusunda yoksunuz' diyen Erdoğan'a söyleyebilirim, Türkiye'de 7 bölgede belediyesi olan tek parti CHP'dir. Biz başarı ne kadar büyük olursa olsun onu rakiplere karşı bir zafer yerine kimsenin kaybetmediği bir sorumluluk akşamı olarak değerlendirmiştik. Kazandık, kaybedeni üzmeyelim, yarın sabahtan itibaren görevimizi yapalım, hizmet yapalım demiştik. Dönüp de Erdoğan gibi kinayelerle, alaylarla rakiplerini küçük görmeyle asla meşgul olmadık. Türkiye'de Ege Bölgesi'nde tüm belediyeleri CHP'nin aldığını ve Erdoğan'ın Ege Bölgesi'nde olmadığını ifade etmek gerekiyor.

"KABUĞUMUZ KIRILDI, ÖNÜMÜZ AÇILDI"

CHP en yüksek oyu en düşük gelir seviyesinden almaya başladı. Bütün anketçiler 'CHP yıllardır başaramadığı şeyi yapıyor' diyor. En düşük eğitim ve en düşük gelir seviyesinden aldığımız oy, diğer oylara göre daha yüksek. 'CHP kıyılardan oy alır, zenginlerden olur, üniversitelilerden oy alır' bilgisini ters düz etti. CHP, eskiden oy aldığı herkesten oy alıyor ama CHP'ye uzak olduğu düşünülen seçmenlerden de oy alıyor. Bu mesele kabuğumuzun kırıldığı ve önümüzün açıldığının göstergesi. Bu seçmen CHP'den memnun, CHP'li başkanlardan razı.

Akın Gürlek'in 9 Ekim'den beri saldırmadığı hiçbir alan kalmadı. Ne parti genel başkanı, ne sanatçı, ne öğrenci bıraktı. Kimi bulursa içeri atıyor.

Bizim bütün seçilmişlerimiz umudu yükseltmeye çalışıyoruz, Tayyip Bey ve atanmışları korkuyu yükseltmeye çalışıyor.

"SİVİL DARBE YAPILIYOR"

Türkiye'de şu an bir sivil darbe sürecindeyiz. Darbeler iktidarlara yapılır. Bir toplumsal destek bulursa olur o iş. Biz 15 Temmuz'da 'asla' dedik. Bu sivil darbe mekaniğine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Ellerindeki kiri partimize bulaştırmaya çalışıyorlar. Karşımızda darbe ittifakı var. O sonucu (kurultay) hazmedemeyenlerin, bugün yükselen umudu korkuya çevirmeye çalışanların örgütlediği bir darbe mekaniği var. Siyasi darbe eskiden başbakana yapılıyordu, şimdi cumhurbaşkanına. Bu gece yapsınlar yine karşısındayım. Mevcut cumhurbaşkanına değil, bu milletin seçeceği bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışıyorlar. Erdoğan'a soruyorum, sen bu darbenin neresindesin?

Adayımızı belirlemeye çalışıyoruz. 23 Mart'ta yapacağımız ön seçimi yaptırmamaya çalışanlar. Çıkın bu darbe yönetimine karşı çıkın. Biz 15 Temmuz'da susmadık. CHP'ye darbe yapmaya çalışanlara da iş birlikçilerine de yazıklar olsun. Söz veriyorum başaramayacaksınız. Biz ayaktaysak oturanlar utansın!

Kaynak: Haber Merkezi