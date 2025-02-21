Hapishanede Mahkumu Öldüren 10 Gardiyana Suç Duyurusu

ABD'de iki ay önce hapishanede elleri kelepçeliyken öldürüldüğü belirtilen mahkum Robert Brooks'un ölümüyle ilgili 10 gardiyan yargılanacak. Şahısların, Brooks'u ağır şekilde darp edip boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Hapishanede Mahkumu Öldüren 10 Gardiyana Suç Duyurusu

ABD'deki New York Eyalet Hapishanesi'nde, Aralık 2024'te elleri kelepçeliyken öldürüldüğü iddia edilen mahkum Robert Brooks davasıyla ilgili olarak 10 infaz koruma memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Nicholas Anzalone, David Kingsley, Anthony Farina, Christopher Walrath, Mathew Galliher ve ismi büyük jüri iddianamesinden çıkarılan bir şüpheli daha, ikinci derece cinayet ve birinci derece adam öldürme ile suçlandı.

Galliher ayrıca ikinci derece çete saldırısı ile de suçlanırken, Anzalone de yanlış ihbarda bulunmakla suçlandı. Michael Mashaw, Michael Fisher ve David Walters ikinci derece adam öldürme ile, Nicholas Gentile ise fiziksel delilleri tahrif etmekle suçlanıyor.

Hapishanede Mahkumu Öldüren 10 Gardiyana Suç Duyurusu - Resim : 1

New York Valisi Kathy Hochul 20 Şubat Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Robert Brooks bugün hayatta olmalıydı. Bay Brooks'a yapılan vahşi saldırı mide bulandırıcıydı ve olaya karışanların işine derhal son verilmesi için harekete geçtim. Şimdi failler cinayetle suçlanıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma belgesine göre; 43 yaşındaki Brooks, 9 Aralık 2024'te Marcy Islah Tesisi'ne nakledildi. Belgede, elleri kelepçeli olan Brooks'un sağlık kontrolü için revire giderken Anzalone, Walrath ve başka bir memur tarafından iki kez saldırıya uğradığı, hiçbir meşru kolluk kuvveti amacı olmaksızın alıkonulduğu, darp edildiği, boğulduğu, ağzının tıkandığı ve tekmelendiği iddia edilidi.

TikTok Fenomeninin Sır Dolu Korkunç Ölümü, İntihar mı Cinayet mi?TikTok Fenomeninin Sır Dolu Korkunç Ölümü, İntihar mı Cinayet mi?Güncel
Cinayet İtirafı Kan Dondurdu: Arkadaşının Cesediyle 36 Saat Boyunca Cesetle Gezmiş!Cinayet İtirafı Kan Dondurdu: Arkadaşının Cesediyle 36 Saat Boyunca Cesetle Gezmiş!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Cinayet Dava
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Kan Donduran Cinayet: Sevgililer Günü Sürprizini Beğenmeyen Eşini Öldürdü Sevgililer Günü Sürprizini Beğenmeyen Eşini Öldürdü
Hamas'tan Netanyahu'ya 'Ateşkes' Suçlaması Hamas'tan Netanyahu'ya 'Ateşkes' Suçlaması
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
İstanbul'da Alarm Üstüne Alarm! İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor