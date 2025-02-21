Hapishanede Mahkumu Öldüren 10 Gardiyana Suç Duyurusu

ABD'deki New York Eyalet Hapishanesi'nde, Aralık 2024'te elleri kelepçeliyken öldürüldüğü iddia edilen mahkum Robert Brooks davasıyla ilgili olarak 10 infaz koruma memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Nicholas Anzalone, David Kingsley, Anthony Farina, Christopher Walrath, Mathew Galliher ve ismi büyük jüri iddianamesinden çıkarılan bir şüpheli daha, ikinci derece cinayet ve birinci derece adam öldürme ile suçlandı.

Galliher ayrıca ikinci derece çete saldırısı ile de suçlanırken, Anzalone de yanlış ihbarda bulunmakla suçlandı. Michael Mashaw, Michael Fisher ve David Walters ikinci derece adam öldürme ile, Nicholas Gentile ise fiziksel delilleri tahrif etmekle suçlanıyor.

New York Valisi Kathy Hochul 20 Şubat Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Robert Brooks bugün hayatta olmalıydı. Bay Brooks'a yapılan vahşi saldırı mide bulandırıcıydı ve olaya karışanların işine derhal son verilmesi için harekete geçtim. Şimdi failler cinayetle suçlanıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma belgesine göre; 43 yaşındaki Brooks, 9 Aralık 2024'te Marcy Islah Tesisi'ne nakledildi. Belgede, elleri kelepçeli olan Brooks'un sağlık kontrolü için revire giderken Anzalone, Walrath ve başka bir memur tarafından iki kez saldırıya uğradığı, hiçbir meşru kolluk kuvveti amacı olmaksızın alıkonulduğu, darp edildiği, boğulduğu, ağzının tıkandığı ve tekmelendiği iddia edilidi.

Kaynak: Haber Merkezi