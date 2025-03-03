Havada Panik Anları: Kokpitten Duman Çıktı, Uçak Acil İniş Yaptı

Avustralya merkezli Qantas Hava Yolları’na ait bir uçak, Sydney Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Havada panik anları yaşanırken kokpitte duman çıktığı öğrenildi.

Havada Panik Anları: Kokpitten Duman Çıktı, Uçak Acil İniş Yaptı

Avustralya merkezli Qantas Hava Yolları’na ait bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kokpitte duman tespit edilmesi üzerine Sydney Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yolcular ise büyük korku yaşadı.

Sydney-Perth seferini gerçekleştiren QF643 sefer sayılı uçak, güvenlik önlemleri gereği geri dönerek inişini sorunsuz tamamladı.

Havada Panik Anları: Kokpitten Duman Çıktı, Uçak Acil İniş Yaptı - Resim : 1

Qantas yetkilileri, yaşanan aksaklık nedeniyle yolculardan özür dilerken, pilotların bu tür durumlar için özel olarak eğitildiğini vurguladı.

Şirket, olayın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığını açıkladı.

Havada Panik Anları: Kokpitten Duman Çıktı, Uçak Acil İniş Yaptı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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