Sudan’dan Askeri Uçak Eve Düştü, 46 Ölü

Sudan’ın başkenti Hartum’un batısında yer alan Umdurman bölgesinde dün meydana gelen uçak kazasında 46 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Sudan’dan Askeri Uçak Eve Düştü, 46 Ölü

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın aktardığına göre, Hartum eyalet yönetimi, Umdurman’da bir eve düşen Antonov tipi askeri uçakla ilgili açıklamada bulundu.

46 ÖLÜ, 10 YARALI

Yapılan açıklamada, kazada hem asker hem de sivillerden oluşan 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin yaralandığı ve en-Nev Hastanesine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, kazadan etkilenen evlerin enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Sudan ordusu ise dün, Umdurman’daki Vadi Seyyidna askeri üssünden havalanan askeri uçağın düşmesi sonucu hem sivil hem de askeri personelin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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