KİTAP Dergisi Yılın En İyileri Ödülleri'nin Sahipleri Belli Oldu! 13 Kategoride 17 Ödül Birden, İşte Ödüller...

KİTAP dergisi “Yılın En İyileri Ödülleri” açıklandı. Sofitel İstanbul Taksim Hotel'de toplanan seçili kurulun 4 farklı dalda, 13 kategoride belirlediği 17 ödül sahiplerini birer birer buldu.

Buna göre, Yılın Telif Kitabı Ödülü’nü Ahmet Ümit'in "Bir Başkomser Nevzat Kitabı/Yırtıcı Kuşlar Zamanı" isimli romanı aldı.

Yılın Çeviri Kitabı Ödülü ise Süleyman Doğru çevirisi olan Maria Vargas Llosa'nın "Zor Zamanlar" (Can Yayınları) adlı kitabına verildi.

ÖMÜR BOYU EMEK ÖDÜLÜ HEPÇİLİNGİRLER’E

Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal’dan oluşan 2024 Yılın Telif, Yılın Çeviri kitapları ve Yılın Yayınevi Seçici Kurulu’nun belirlediği ödüller arasında Ömür Boyu Emek Ödülü’nün sahibi ise Feyza Hepçilingirler oldu.

İşte sonbaharda bir törenler takdim edilecek olan ödüller:

İŞ DÜNYASI KİTAPLARI

2024 “İş Dünyası” kitapları Seçici Kurulu Didem Eryar Ünlü, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Burak Önder, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar’dan oluştu.

İş Dünyasında Kültürel Mirasa Saygı Ödülleri’nin sahibi Gönül Paksoy ve Nurhan Atasoy imzalı iki ciltlik “Oya” (Adnan Memiş Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı) ve “Sözüm Kendözüme/Risaletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” kitapları oldu.

İş Dünyasında İlham Veren Öyküler Kitabı için 3 eser belirlendi. Bu eserler Bülent Eczacıbaşı’nın Biraz Daha Düşününce/İş İnsanları İçin Denemeler isimli kitabı, Davut Doğan’ın Altın Bulmadan Zengin Olunmaz ve Mehmet Gün’ün kendi yayını Bozkır’dan Dünyaya Avukat Olmak oldu.

İş Dünyası Araştırma Kitabı Ödülü’nü ise İktisat tarihçisi Doç. Dr. Şefik Memiş’in Osmanlı’da Tarımsal Girişimcilik Gayretleri / Sevda-yı Vatan Tarladan Başlar (İstanbul Ticaret Borsası Yayınları) adlı kitabı aldı.

YILIN GASTRONOMİ KİTABI NE OLDU?

Yılın Gastronomi Kitabı Seçici Kurulu Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç’tan oluştu.

Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın’ın Saraydan Çarşıya Gaziantep’ten İstanbul’a/Kırk Kat Baklava Tarihi (Mundi Kitap) kitabı Yılın Gastronomi Kitabı seçildi. Gastronomi Kültürü Emek Ödülü de Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen’e verildi.

ÖZEL ÖDÜLLER KİMLERE GİTTİ?

Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü: İş Sanat bünyesindeki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi için hazırlanan özel sanat kitapları nedeniyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Diğer Özel Ödül ise Yapı Kredi Yayınları’nın oldu.

POLİSİYE ÖDÜLLERİ

2024 Yılın Polisiye Kitabı Seçici Kurulu Adnan Özer, Didem Ardalı Büyükerman, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün ve Sevin Okyay’dan oluştu.

Polise Ödülleri ise şöyle:

Polisiye Telif Kitap Ödülü: Sibel Köklü’nün Kar Fırtınası (Müptela Yayınları) isimli kitabına verildi.

Polisiye İlk Roman Ödülü: Can Sertaç Saatçıoğlu’nun Bir Başkomiser Zeki Polisiyesi/Buğu (Oğlak Yayınları/Maceraperest Kitaplar)

Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü: Prof. Seval Şahin

Kaynak: Haber Merkezi