Al Pacino En Sevdiği Rolünü Açıkladı, Sosyal Medya İkiye Bölündü

Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük aktörlerinden kabul edilen Al Pacino, Hollywood'un en kült filmlerinde rol alarak ikonik bir kariyere imza attı. Kariyeri The Godfather serisi, Dog Day Afternoon, Scarface ve Scent of a Woman gibi pek çok efsanevi filmle dolu olan Oscar ödüllü yıldız, çarpıcı bir itirafta bulunarak gündeme oturdu.

Dog Day Afternoon filminin 50. yıl özel gösterimine katılan 84 yaşındaki aktör, etkinlikteki soru-cevap kısmında, canlandırmayı en çok sevdiği karakteri açıkladı. Sayısız ikonik rolü arasından 1983 yılı yapımı Scarface filmindeki Kübalı uyuşturucu baronu Tony Montana'yı seçen Pacino, filme övgüler yağdırdı.

'HİÇBİRİ SCARFACE'E YAKLAŞAMAZ'

1932 yılı yapımı Scarface'i izledikten sonra büyük ilham aldığını söyleyen ünlü aktör, "Açıkçası rollerim arasından hiçbiri Scarface’e yaklaşamaz. Orijinal filmi izledikten sonra yapımcım Marty Bregman’ı arayarak projeyi hayata geçirmemiz gerektiğini söyledim. Filmle ilgili gerçekten sorumlu hissediyorum ve gerçekten başardığımı düşünüyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA 'THE GODFATHER' İSYANI

Al Pacino’nun kariyerinde önemli bir yeri olan Scarface'in, usta oyuncunun "favorisi" olması bazı sinemaseverleri ise şaşırttı. Sosyal medyada, The Godfather'daki Michael Corleone karakterinin çok daha derinlikli ve kült olduğu, onu seçmemesinin çok şaşırtıcı olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Scarface'teki Tony Montana rolünün çok daha eğlenceli olduğunu savundu.

Kaynak: Haber Merkezi