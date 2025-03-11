Al Pacino En Sevdiği Rolünü Açıkladı, Sosyal Medya İkiye Bölündü

Hollywood'un usta ismi Al Pacino, efsanevi kariyerinde canlandırmayı en sevdiği rolü açıkladı. Pacino'nun Scarface filmindeki Tony Montana karakterini seçmesi sosyal medyayı ikiye böldü.

Son Güncelleme:
Al Pacino En Sevdiği Rolünü Açıkladı, Sosyal Medya İkiye Bölündü

Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük aktörlerinden kabul edilen Al Pacino, Hollywood'un en kült filmlerinde rol alarak ikonik bir kariyere imza attı. Kariyeri The Godfather serisi, Dog Day Afternoon, Scarface ve Scent of a Woman gibi pek çok efsanevi filmle dolu olan Oscar ödüllü yıldız, çarpıcı bir itirafta bulunarak gündeme oturdu.

Dog Day Afternoon filminin 50. yıl özel gösterimine katılan 84 yaşındaki aktör, etkinlikteki soru-cevap kısmında, canlandırmayı en çok sevdiği karakteri açıkladı. Sayısız ikonik rolü arasından 1983 yılı yapımı Scarface filmindeki Kübalı uyuşturucu baronu Tony Montana'yı seçen Pacino, filme övgüler yağdırdı.

Al Pacino En Sevdiği Rolünü Açıkladı, Sosyal Medya İkiye Bölündü - Resim : 1

'HİÇBİRİ SCARFACE'E YAKLAŞAMAZ'

1932 yılı yapımı Scarface'i izledikten sonra büyük ilham aldığını söyleyen ünlü aktör, "Açıkçası rollerim arasından hiçbiri Scarface’e yaklaşamaz. Orijinal filmi izledikten sonra yapımcım Marty Bregman’ı arayarak projeyi hayata geçirmemiz gerektiğini söyledim. Filmle ilgili gerçekten sorumlu hissediyorum ve gerçekten başardığımı düşünüyorum" dedi.

Al Pacino En Sevdiği Rolünü Açıkladı, Sosyal Medya İkiye Bölündü - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA 'THE GODFATHER' İSYANI

Al Pacino’nun kariyerinde önemli bir yeri olan Scarface'in, usta oyuncunun "favorisi" olması bazı sinemaseverleri ise şaşırttı. Sosyal medyada, The Godfather'daki Michael Corleone karakterinin çok daha derinlikli ve kült olduğu, onu seçmemesinin çok şaşırtıcı olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Scarface'teki Tony Montana rolünün çok daha eğlenceli olduğunu savundu.

Gene Hackman ve Eşinin Ölümünde Kan Donduran Gerçek Ortaya ÇıktıGene Hackman ve Eşinin Ölümünde Kan Donduran Gerçek Ortaya ÇıktıMagazin
Buffy ve Gossip Girl’ün Yıldızı Michelle Trachtenberg'dan Acı HaberBuffy ve Gossip Girl’ün Yıldızı Michelle Trachtenberg'dan Acı HaberMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Al Pacino Sinema Hollywood
Son Güncelleme:
Cadılık Eğitimi Nedir? Witchcraft Eğitimi Hakkında Merak Edilenler Cadılık Eğitimi Nedir? Witchcraft Eğitimi Hakkında Merak Edilenler
Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
Harry Potter ve Doctor Who İle Tanınıyordu! Ünlü Oyuncu Simon Fisher-Becker Hayatını Kaybetti Harry Potter İle Tanınan Oyuncu Öldü
İlhan Şeşen Entübe mi Edildi? Açıklama Geldi İlhan Şeşen Entübe mi Edildi? Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek
Kargolarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Günlerce Kargo Bekleme Devri Kapanıyor: İşte Detaylar… Kargolarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Günlerce Kargo Bekleme Devri Kapanıyor: İşte Detaylar…