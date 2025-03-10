Harry Potter ve Doctor Who İle Tanınıyordu! Ünlü Oyuncu Simon Fisher-Becker Hayatını Kaybetti

Doctor Who dizisi ve Harry Potter'daki rolleriyle bilinen Simon Fisher-Becker 63 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümünü Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry duyurdu. Barry, Fisher-Becker'in dün hayatını kaybettiğini söyledi. Eşi Tony de Facebook üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Herkese merhaba. Ben Tony, Simon'ın eşiyim. Simon bugün saat 14.50'de (TSİ ile Pazar 17.50) hayatını kaybetti. Bu hesabı bir süre açık tutacağım. Şu an için tekrar paylaşım yapıp yapmayacağımı bilmiyorum. Teşekkür ederim."

Kaynak: Haber Merkezi