Sinop’ta Kadınlar Günü’ne Özel Sergi, Emekler Bİr Bir Dizildi

Sinop’ta Dünya Kadınlar Günü'ne özel açılan "Mozaik Sergisi" büyük ilgi gördü. Sergide Sanatçı Dilek Türk ve öğrencilerinin hazırladığı eserler sergilendi.

Sinop’ta Kadınlar Günü’ne Özel Sergi, Emekler Bİr Bir Dizildi

Sinop’ta Sanatçı Dilek Türk ve öğrencilerinin hazırladığı Mozaik Sergisi renkli manzaralara kapılarını araladı. Sergiye Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan da katılım sağladı.

Tüm kadınların kadınlar gününü kutlayan Vali Özarslan “Şu anda sanatın, medeniyetin başından bu tarihe kadar Sinop’tan ulaşabildiğimiz objelerin bulunduğu bir mekandayız. Bunun içerisinde kadınlarımız var. Erkekler de var tabii ki ama büyük ihtimalle bu eserlerin arkasındaki insanlar hep güzellik arayışında oldular” dedi.

Sinop’ta Kadınlar Günü’ne Özel Sergi, Emekler Bİr Bir Dizildi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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