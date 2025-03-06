Korku Efsanesinden Büyük Müjde... Çığlık 7 Geliyor, İzleyenler Tir Tir Titreyecek

1996 yılında başlayan ve yıllar içinde geniş bir hayran kitlesi edinen Çığlık filmi hayranlarını sevindirecek haber geldi. Korku sinemasının efsanevi serilerinden Çığlık, serinin yedinci filmiyle ekranlara geri dönüyor.

Kevin Williamson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu seriye ilişkin en dikkat çeken müjde ise yeni filmin kadrosuna, 5’inci filmde bıçaklanan Dewey Riley’i canlandıran David Arquette de dahil oldu.

Dewey Riley karakterinin yeni filmde nasıl yer alacağı ise merak konusu olurken, ünlü oyuncu Joel McHale’in de ekibe katıldığı öğrenildi.

27 Şubat 2026 tarihinde vizyona girmesi planlanan film şimdiden heyecan yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi