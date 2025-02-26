Buffy ve Gossip Girl’ün Yıldızı Michelle Trachtenberg'dan Acı Haber

Buffy the Vampire Slayer ve Gossip Girl dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan Hollywood yıldızı Michelle Trachtenberg, 40 yaşında hayatını kaybetti. Evinde annesi tarafından ölü bulunan ünlü oyuncunun kısa süre önce bir karaciğer nakli geçirdiği ve bazı komplikasyonlar yaşamış olabileceği değerlendiriliyor.

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Buffy ve Gossip Girl’ün Yıldızı Michelle Trachtenberg'dan Acı Haber

Gossip Girl ve Buffy the Vampire Slayer gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg, 40 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü Hollywood yıldızı Çarşamba sabahı New York’taki Columbus Circle yakınlarındaki dairesinde annesi tarafından ölü bulundu.

Polis kaynakları, Michelle Trachtenberg'in yakın zamanda bir karaciğer nakli geçirdiğini ve sağlık sorunlarıyla ilgili bazı komplikasyonlar yaşamış olabileceğini belirtti. İlk incelemelere göre, Michelle Trachtenberg'in ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı ve herhangi bir şüphenin bulunmadığı ifade edildi. Ancak, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için New York Adli Tıp Kurumu tarafından otopsi yapılacak.

Ünlü oyuncunun ani ölümü, hayranlarını ve Hollywood camiasını yasa boğdu.

MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

New York doğumlu Michelle Trachtenberg, oyunculuk kariyerine çocuk yıldız olarak başladı. Nickelodeon’un sevilen yapımlarında rol alan Trachtenberg, özellikle The Adventures of Pete & Pete dizisi ve Harriet the Spy filmiyle genç yaşta büyük bir üne kavuştu.

Kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan oyuncu, en çok Buffy the Vampire Slayer dizisindeki Dawn Summers karakteri ve Gossip Girl dizisindeki Georgina Sparks rolü ile tanınıyordu. Hem gençlik dizilerindeki performansları hem de sinema projelerindeki yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Trachtenberg, Hollywood’un sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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