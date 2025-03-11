Frankofon Film Festivali Türkiye'de

Institut Français Türkiye Görsel-İşitsel Ataşesi Florent Signifredi, İstanbul’daki basın toplantısında festivalin, son dönemin en dikkat çeken Fransız yapımlarını bir araya getirdiğini belirtti. Program, Türk izleyicilere sadece Fransız sinemasını değil, aynı zamanda Frankofon kültürünün geniş yelpazesini keşfetme şansı sunacak.

Bu yılın seçkisinde Cannes, Toronto ve Venedik gibi önemli festivallerde ödüller kazanmış yapımlar yer alıyor. Fransa, Belçika, Kanada, İsviçre, Lüksemburg ve Romanya’dan toplamda 12 uzun metraj ve 4 kısa film gösterilecek. Böylece izleyiciler, Frankofon dünyasının yaratıcı sinema anlayışını yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Festival, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın yanı sıra Bergama, Ayvalık, Bandırma, Bursa, Çanakkale, Kapadokya, Edirne, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Lüleburgaz, Mersin, Mardin ve Muğla olmak üzere 16 farklı şehirde sinema salonlarını Frankofon yapımlarla buluşturacak.

Fransa, Belçika, Kanada, Lüksemburg, Romanya ve İsviçre büyükelçiliklerinin katkılarıyla düzenlenen festival, Fransızca konuşulan ülkelerin kültürel zenginliğini Türk izleyicilerle paylaşmayı amaçlıyor. Bu yıl, daha fazla film ve daha fazla ülkenin katılımıyla genişleyen festival programı, İzmir’de Institut Français ve Karaca Sineması’nda paralel etkinlikler, Başkent Üniversitesi iş birliğiyle iletişim temalı projeler ve Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali kapsamında özel gösterimlerle desteklenecek.

BİRÇOK FARKLI FİLM SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Festivalin öne çıkan filmleri arasında La Voie Royale (Fransa, 2023), Kanaval (Haiti, 2024), Les Femmes au Balcon (Fransa, 2024) ve Nina et le Secret du Hérisson (Fransa, 2023) gibi yapımlar bulunuyor. La Voie Royale, Cannes Film Festivali’nin Acid bölümünde izleyiciyle buluşurken, Kanaval Toronto’dan büyük beğeniyle döndü ve Haiti’nin renkli dünyasını beyaz perdeye taşıyor. Les Femmes au Balcon kadın dayanışmasını duygusal bir dille anlatırken, Nina et le Secret du Hérisson animasyon severlere şiirsel ve sıcak bir hikâye sunuyor.

İstanbul’daki film gösterimleri 14-23 Mart tarihleri arasında Institut Français sinema salonu ve Beyoğlu Sineması’nda yapılacak. İzmir'de 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında Institut Français ve Karaca Sineması, Ankara'da ise 17-23 Mart tarihlerinde Büyülü Fener Kızılay Sineması festival gösterimlerine ev sahipliği yapacak. İsviçre Büyükelçiliği ve çeşitli kültür merkezlerinin katkılarıyla hayata geçirilen bu etkinlik, sinemaseverlere Frankofon dünyanın yaratıcı hikâyeleriyle buluşma fırsatı sunuyor.

Kaynak: ANKA