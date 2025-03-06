Trump ‘Hiç Kimsenin Bilmediği Ülke’ Demişti: İşte Lesotho Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Temel Şey

ABD Başkanı Donald Trump, Salı akşamı Washington DC'deki Kongre'ye yaptığı konuşmada, Afrika kıtasındaki Lesotho ülkesini hedef alarak dikkat çekici bir açıklama yaptı. Trump, yaptığı açıklamada Lesotho'nun LGBTQI+ hakları için ayrılan bütçeyi “korkunç israf” olarak nitelendirirken, bu sözleri Kongre üyeleri arasında gülüşmelere yol açtı. Trump,"Hiç kimsenin duymadığı Afrika ülkesi Lesotho'da LGBTQI+'yı tanıtmak için sekiz milyon dolar harcanacak” diyerek bu harcamaları eleştirdi.

LESOTHA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TRUMP'A TEPKİ

Trump'ın Lesotho'yu hedef almasının ardından, ülkenin Dışişleri Bakanı Lejone Mpotjoane sert bir açıklama yaparak, Başkan'ın sözlerinin “aşağılayıcı” olduğunu belirtti. Mpotjoane, Lesotho’nun böyle bir konuda yapılacak harcamaları "hafife almayacağını" ve bu tür ifadelerin uluslararası ilişkilerde dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı. Bakan, ülkesinin onurunu koruyarak, dış müdahale ve hakaretlere karşı diplomatik yollarla yanıt vereceklerini de belirtti.

LESOTHA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

'Yağmur ülkesi' olarak adlandırılıyor

Lesotho, Güney Afrika'nın iç kısmında, tamamen Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrili olan bir dağlık ülkedir. Yüzeyi yüksek dağlarla kaplı olduğu için "Yağmur Ülkesi" olarak da bilinir. Yaklaşık 2 Milyonluk nüfusa sahip olan ülke Arika’nın en küçük ülkeleri arasında yer alıyor. Başkenti ve en büyük şehri Maseru'dur.

Lesotho'lu insanlara Basotho ismi veriliyor

Lesotho’nun resmi dili Sesotho ve İngilizce'dir, ancak yerel halk arasında çoğunlukla Sesotho konuşulmaktadır. Lesotho'lu insanlara Basotho ismi verilir.

‘Mokorotlo’ ismi verilen başlık ile geziyorlar

Lesotho'nun kültürü, geleneksel Afrika unsurlarıyla modern etkilerin birleşimiyle şekillenir. Halk, geleneksel el sanatları, müzik ve dansla güçlü bir kültürel kimlik sergiler.

Özellikle "mohobelo" adlı geleneksel dansları ve zengin halk müziği, ülkenin kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Ayrıca, Basotho halkı, geleneksel başlık olan "Mokorotlo"yu gururla taşır. Bu başlık, Basotho'nun simgesi haline gelmiştir ve ülkenin bayrağında da yer alıyor.

Kırsalda beraber yaşamaya devam ediyorlar

Günlük yaşamda geleneksel değerler ve topluluk odaklı yaşam ön plandadır. Aile bağları çok güçlüdür ve kırsal kesimde büyük aileler bir arada yaşama geleneği devam ettirir.

Çiftçilik ve hayvancılık halkın geçim kaynağı

Çiftçilik ve hayvancılık, halkın büyük bir kısmının geçim kaynağını oluşturur. Özellikle keçi ve koyun yetiştirilir; bunlar, hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli hayvanlardır.

İklimi oldukça değişken

Lesotho'nun iklimi dağlık yapısı nedeniyle oldukça değişken olup, soğuk kışlar ve ılıman yazlar görülür. Bu iklim, insanların yaşam tarzını doğrudan etkiler; kış aylarında sıcak tutan geleneksel giyimler ve kış sporları popülerdir.

Yemek kültürleri et ve mısıra dayalı

Lesotho'nun mutfağı, et ve mısır bazlı yemeklere dayalıdır. Popüler yemeklerden biri "pap" (mısır unu yemeği) ve et ile hazırlanan çeşitli yemeklerdir. Ayrıca süt ürünleri ve yerel olarak yapılan ekmek türleri de önemli bir yer tutar.

Giyim ihracatıyla dikkat çekiyor

Kot pantolonlar uzun bir süredir Amerikan Batısı'yla özdeşleşmişken, bugün ABD'deki kotların çoğu Lesotho'dan geliyor. Lesotho'nun hazır giyim fabrikaları, Levi's ve Wrangler gibi ünlü Amerikan markalarına üretim yaparak, bölgeyi "Afrika'nın kot başkenti" haline getirmiştir. Ancak Lesotho yalnızca kot pantolon üretimiyle değil, Sahra Altı Afrika'dan ABD'ye en fazla giyim ihracatı yapan ülkelerden biri olarak da dikkat çekiyor.

Dünyanın en yüksek intihar oranına sahip

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Lesotho, dünya genelinde en yüksek intihar oranına sahip ülke. Her yıl, 100 binde 87,5 kişi intihar ediyor. Bu oran, dünya ortalamasının neredeyse 10 katı ve intihar oranı yüksek olan Guyana'nın iki katından fazla. Uzmanlar, bu korkunç oranı yalnızca bir nedene bağlamıyor; uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, işsizlik ve yetersiz ruh sağlığı desteği gibi faktörler de etkili.

LGBTQI+ ye tanıdığı haklar ile öne çıkıyor

Ülke yoksulluk, hastalıklar ve iç politikada yaşadığı zorluklarla bilinse de, son yıllarda LGBTQI+ hakları konusunda adımlar atan Lesotho, uluslararası alanda bu alandaki ilerlemeleriyle dikkat çekiyor. Ülke, 2017 yılında LGBTQI+ hakları konusunda tarihsel bir yasayı kabul ederek, eşcinsel ilişkileri suç olmaktan çıkarmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi