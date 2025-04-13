ABD'de 2028 Tartışmaları, Trump mı Obama mı?

2024 seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ile yarışan ve bu yarıştan galip çıkarak 47. ABD Başkanı olan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte imzaladığı kararnameler ve dünya ekonomisini doğrudan etkileyen kararlarıyla birlikte ABD’de 2028 seçimleri şimdiden konuşulmaya başlandı.

ABD'DE ADAYLIK TARTIŞMALARI

Mevcut yasal şartlar gereği bir kez daha aday olma şansı olmayan Donald Trump’ın yapacağı yasal bir değişiklikle bu yasağı kaldırma ihtimali Amerika siyasetinde konuşulurken, üçüncü kez başkanlık yapma yolunun açılması halinde Demokrat Parti’nin adayının da Barack Obama olabileceği konuşulmaya başlandı.

Henüz yasal olarak Trump ve Obama’nın aday olma olasılığı olmazken, olası bir yasa değişikliği ile iki ismin de başkanlık yarışına dahil olma ihtimali doğabilir.

Barack Obama 2008 ve 2012 yıllarında başkanlık yarışını kazanırken, Donald Trump ise 2016 ve 2024 yıllarında katıldığı seçimleri kazanmıştı.

Trump 2020 yılında girdiği seçimlerde Demokrat Parti adayı Joe Biden’a başkanlık koltuğunu kaybetmişti.

2024 seçimlerinde de Joe Biden ile yarışması beklenen Trump, seçime kısa bir süre kala Biden’ın yarıştan çekilmesiyle birlikte Biden’ın başkan yardımcısı olan Kamala Harris ile yarışmış ve yarıştan galip çıkarak ikinci kez ABD Başkanı olmuştu.

ANKETTEN OBAMA ÇIKTI

Bu gelişmelerin ışığında ABD’de 2028 Başkanlık seçimleri için yapılan bir anketin sonuçları ise dikkat çekti.

Ankette katılımcılara ABD Başkanlık yarışında Barack Obama ve Donald Trump arasında tercih yapmaları istenirken, anket sonucunda Barack Obama, Trump’ı geride bırakmayı başardı.

Overton tarafından yapılan ankette Obama yüzde 53 oy alırken, Trump ise yüzde 47’de kaldı. Henüz iki ismin de resmi olarak aday olması mümkün olmasa da anketlerde bu isimlerin sorulması, olası bir yasal değişiklik halinde oluşacak tabloya dair bir izlenim ortaya koydu.