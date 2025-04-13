Hafsanur Sancaktutan'dan Kubilay Aka'ya Doğum Gününde İlan-ı Aşk!

30 yaşına basan Kubilay Aka'ya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'dan ilan-ı aşk geldi. Sosyal medyada bir fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, Aka için "İyi ki doğdun gün ışığım" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Hafsanur Sancaktutan'dan Kubilay Aka'ya Doğum Gününde İlan-ı Aşk!

Şu sıralar "Siyah Kalp" dizisiyle ekran karşısına geçen ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, "Ortalıkta adam kalmadı" açıklamasıyla magazin gündemini salladıktan sonra ağustos ayında "İnci Taneleri" dizisinin yıldızı Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başladı.

BUZLARI ERİTMİŞLERDİ

Kısa süre önce birlikte fotoğraflarını kaldırıp sosyal medyada takipleşmeyi bırakan çiftin ayrıldığı edilirken, ünlü çift, aralarındaki sorunu hallettiklerini ve ilişkilerine devam ettiklerini açıkladı. Kubilay Aka da olayla ilgili "Her çift gibi tartıştık. Hafsa beni Instagram'dan sildi ama sonra buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorarsanız daha iyi olur" dedi.

Hafsanur Sancaktutan'dan Kubilay Aka'ya Doğum Gününde İlan-ı Aşk! - Resim : 1

'İYİ Kİ DOĞDUN GÜN IŞIĞIM'

Yaşananların ardından ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden çift, sosyal medyadan mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 30 yaşına basan Kubilay Aka için sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'dan bir paylaşım geldi.

Sevgilisiyle sarıldığı sıcak bir fotoğraf karesini paylaşan Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'ya "İyi ki doğdun gün ışığım" diye seslendi. Ünlü çiftin bu karesine çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, "Çok yakışıyorsunuz", "İnşallah evlenirsiniz" ve "Darısı başımıza" gibi yorumlar dikkat çekti.

KUBİLAY AKA'DAN GÖZALTINA TEPKİ

Kubilay Aka, son olarak boykot çağrısına desteği sonrası gözaltına alınan meslektaşı Cem Yiğit Üzümoğlu’na destek vermek için adliyeye gitmesiyle gündem olmuştu. Yaşananların adil olmadığını belirten ünlü oyuncu, boykotun bir hak olduğunu söyleyerek çok üzgün olduğunu anlatmıştı. Saraçhane protestolarında çok fazla kişinin gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlatan Kubilay Aka, bu duruma eleştiride bulunmuştu.

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