Felç Geçirmişti... Queen’in Ünlü Gitaristi Brian May Aylar Sonra Sahnede!

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Queen'in efsanevi gitaristi Brian May, geçtiğimiz yıl felç geçirmişti. May, geçen sene geçirdiği felcin ardından ilk kez sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu.

May, Coachella Müzik Festivali’nde sahneye çıkarak 'Bohemian Rhapsody'yi şarkıcı Benson Boone ile seslendirdi. Boone, Freddie Mercury’yi anarak performansını gerçekleştirdi.

SAHNEYE GERİ DÖNMEYE HAZIR

May, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kaldı. Ancak, felç geçirmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, sağlık durumu hakkında iyileşme sürecine girdiğini ve tekrar sahnelere dönmek için hazır hissettiğini belirtti.

Kaynak: DHA