Felç Geçirmişti... Queen’in Ünlü Gitaristi Brian May Aylar Sonra Sahnede!

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in gitaristi Brian May, felç geçirmişti. Aylarca sahnelerden uzak kalan May, 2025 Coachella Müzik Festivali’nde sürpriz bir performans sergiledi. İyileşme sürecine giren efsane isim, tekrar sahnelere dönmek için hazır hissettiğini belirtti.

Felç Geçirmişti... Queen’in Ünlü Gitaristi Brian May Aylar Sonra Sahnede!

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Queen'in efsanevi gitaristi Brian May, geçtiğimiz yıl felç geçirmişti. May, geçen sene geçirdiği felcin ardından ilk kez sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu.

Felç Geçirmişti... Queen’in Ünlü Gitaristi Brian May Aylar Sonra Sahnede! - Resim : 1

May, Coachella Müzik Festivali’nde sahneye çıkarak 'Bohemian Rhapsody'yi şarkıcı Benson Boone ile seslendirdi. Boone, Freddie Mercury’yi anarak performansını gerçekleştirdi.

SAHNEYE GERİ DÖNMEYE HAZIR

May, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kaldı. Ancak, felç geçirmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, sağlık durumu hakkında iyileşme sürecine girdiğini ve tekrar sahnelere dönmek için hazır hissettiğini belirtti.

Felç Geçirmişti... Queen’in Ünlü Gitaristi Brian May Aylar Sonra Sahnede! - Resim : 2

Kaynak: DHA

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