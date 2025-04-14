Hacı Sabancı'dan Şoke Eden Hamle: 'Yüzde 99.99 Oran Babalık İçin Yeterli Değil'

Geçtiğimiz aylarda mahkeme kararıyla, Fatma D. ile ilişkisinden Uzay adında 4 yaşında bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Nazlı Sabancı ile boşanacakları iddia edilen Hacı Sabancı, "Yüzde 99.99 oran babalık için yeterli değil" diyerek mahkemenin babalık kararını istinafa taşıdı.

DNA TESTİ 'BABA HACI SABANCI' DEDİ

Fatma D. adlı kadının, 'Uzay' isimli çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürmesi magazin dünyasına bomba gibi düştü. İlk başta ciddiye alınmayan bu iddia, DNA testiyle bambaşka bir boyuta taşındı. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre Hacı Sabancı’nın, küçük Uzay’ın biyolojik babası olma ihtimali yüzde 99.99 olarak belirlendi. Mahkeme de bu sonucu kabul ederek babalığı resmen tescilledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Sabancı çiftinin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları iddiası gündeme geldi. Boşanma söylentileri devam ederken, Hacı Sabancı'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre Hacı Sabancı, hakkında verilen babalık kararına resmi itirazda bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, DNA raporunun yeterince açık olmadığı ve yüzde 99.99 oranının “babalık için yeterli bir oran olmadığı” savunuldu.

Kaynak: Hürriyet