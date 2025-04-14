Evlilikte 'Uzay' Krizi: Sabancı Çifti Boşanıyor mu?
Hacı Sabancı’nın Fatma D.'den Uzay adlı bir çocuğunun olduğunun ortaya çıkmasının ardından, eşi Nazlı Sabancı’nın boşanma kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya göre Nazlı Sabancı, önce Uzay'ın aileye girmesini kabul etti ancak daha sonra boşanmak istediğini söyledi. Sosyetik çiftin boşanmak için maddi konularda anlaşamadığı da öne sürüldü.
Kaynak: Günaydın
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Sabancı Ailesi’yle ilgili dikkat çekici bir iddiayı köşesine taşıdı. Geçtiğimiz aylarda mahkeme kararıyla, Hacı Sabancı’nın Fatma D. ile ilişkisinden Uzay adında 4 yaşında bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın boşanmak istediği öne sürülmüştü.
Geçtiğimiz hafta köşesinde Arzu Sabancı’nın, torunu Uzay’ı kabullendiğini ve ailesini de bu konuda ikna ettiğini yazan Cankurt, bugünkü yazısında ise Nazlı Sabancı’nın bu süreçte geri adım attığını öğrendiğini belirtti. Cankurt, Arzu Sabancı'nın çabalarının etkili olduğunu ve Nazlı Sabancı’nın önce Uzay’ı kabul ettiğini, ardından bu kararından vazgeçerek boşanmak istediğini yazdı.
Nazlı Sabancı’nın kısa süreli bir kabulleniş yaşadığı, ancak bu durumun kalıcı olmadığı ileri sürüldü. Hacı Sabancı ile evliliğini sonlandırmak isteyen Nazlı Sabancı'nın, özellikle maddi konularda anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi.
İddiaya göre, Nazlı Sabancı geçtiğimiz Cuma günü gittiği kuaförde çalışanlara karşı sert tavırlar sergiledi. Nazlı Sabancı'nın arkadaşı ise personellere “Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama parada anlaşamıyorlar, ondan böyle” dedi.
Sabancı çiftinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.