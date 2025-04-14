Evlilikte 'Uzay' Krizi: Sabancı Çifti Boşanıyor mu?

Geçtiğimiz hafta köşesinde Arzu Sabancı’nın, torunu Uzay’ı kabullendiğini ve ailesini de bu konuda ikna ettiğini yazan Cankurt, bugünkü yazısında ise Nazlı Sabancı’nın bu süreçte geri adım attığını öğrendiğini belirtti. Cankurt, Arzu Sabancı'nın çabalarının etkili olduğunu ve Nazlı Sabancı’nın önce Uzay’ı kabul ettiğini, ardından bu kararından vazgeçerek boşanmak istediğini yazdı.