Sahnede Dehşeti Yaşamıştı: Derya Uluğ'u Taciz Eden Erkek Tutuklandı

İzmir'de sahne alan Derya Uluğ, 1,5 yıldır kendisini taciz ve tehdit eden kişinin konser alanına gelmesiyle dehşet dolu anlar yaşadı. Uzaklaştırma ve denetimli serbestlik kararına rağmen sahneye kadar ulaşan şahıs tepkiler sonrası tutuklandı.

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Sahnede Dehşeti Yaşamıştı: Derya Uluğ'u Taciz Eden Erkek Tutuklandı

Ünlü sanatçı Derya Uluğ, sahnede binlerce hayranının önünde en zor anlarından birini yaşadı. Uzun süredir hem kendisini hem de sevgilisi Asil Gök'ü tehdit eden ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.T., geçtiğimiz gün İzmir'deki konser alanına kadar geldi. Sahneye adeta dehşet çökerken, Uluğ konseri büyük bir soğukkanlılıkla tamamladı. Ancak yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımda gizleyemedi.

Konserin ardından bir açıklama yapan Uluğ, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın en zor sahnesini yaptım. Bunca mahkeme kararına rağmen sahneye kadar gelmişti. Elim ayağım titreyerek konseri tamamladım ama artık susmak istemiyorum."

Söz konusu şahsın daha önce hakkında denetimli serbestlik, elektronik kelepçe, uzaklaştırma ve onanmak üzere olan bir hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Tüm bu yasal yaptırımlara rağmen Derya Uluğ ve Asil Gök'ü rahatsız etmeye devam eden zanlının, konser gecesi sahneye kadar gelmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Sahnede Dehşeti Yaşamıştı: Derya Uluğ'u Taciz Eden Erkek Tutuklandı - Resim : 1

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sanatçının avukatı tarafından yapılan açıklamada, Ş.T.'nin mahkeme kararlarını ihlal etmesi ve sahne alanına girerek müvekkilleri tehdit etmesi nedeniyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bu karar yalnızca müvekkillerim için değil, benzer tehditlerle yaşayan tüm kadınlar için bir umut ışığıdır. Sürecin takipçisi olacağız" denildi.

Tutuklama kararının ardından bir kez daha sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Uluğ, şu cümleleri kullandı:

"Bugün bizim için adalet yerini buldu. Bu kararın sesini duyuramayan, korunamayan, hayattan koparılan tüm kadınlara ulaşmasını diliyorum. Hiçbir kadın, korunma talebiyle başlayıp ölümle biten bir hikâyenin başrolü olmamalı."

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Kaynak: Haber Merkezi

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