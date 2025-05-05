Derya Uluğ Konserinde Kabusu Yaşadı: 'Bu Şahıs Normal Değil, Artık Korkmak İstemiyorum'

"Yansıma", "Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar Gibi" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaşadığı dehşet dolu anları takipçileriyle paylaştı. 39 yaşındaki Uluğ, yaklaşık 1.5 yıldır hem kendisini hem de sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir şahsın, İzmir’deki konserine gelerek sahneye kadar yaklaştığını duyurdu.

'HAYATIMIN EN ZOR SAHNESİYDİ'

Derya Uluğ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!"

Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım.

Yaklaşık 1,5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikayet doğrultusunda mahkeme kararı ile denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis… — Derya ULUĞ (@deryaulugg) May 3, 2025

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şarkıcı daha sonra avukatı Mustafa Görkem Evkuran aracılığıyla yeni bir açıklama metni paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Müvekkillerim Derya Uluğ ve Asil Gök, yaklaşık 18 aydır S. T. isimli şahsın ısrarlı takibine, cinsel tacizine ve tehditlerine uğramaktadırlar. Müvekkillerimin adreslerini bir şekilde temin eden şüpheli şahıs, gece yarıları müvekkillerin evlerine zaman zaman gizli şekilde, zaman zaman güvenliklere ahlaki olmayan tekliflerde bulunarak sabah 3-5 sularında girmeye çalışmaktadır. Şüpheli, müvekkillerin aile bireylerine ulaşıp, müvekkiller ile ilgili ağza alınmayacak hakaretler etmekte ve dolaylı yoldan müvekkilleri tehdit etmektedir. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tarafımızca başvurulmuş, şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış ve sonuç olarak sanık S. T.‘nin, cinsel taciz, ısrarlı takip, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir. İlk derece yargılaması süresince Sayın Mahkeme tarafından sanık aleyhine tüm adli ve idari tedbirler büyük titizlikle uygulanmıştır.

'DOSYA İSTİNAFTA'

Sanık, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmiş olup dosya şu an istinaf mahkemesindedir. İlk derece mahkemesi kararı kesinleşinceye kadar sanığın 'katılanların ev ve işyeri ile bulunduğu yerlere gitmemek' şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, bahsi geçen adli kontrol tedbirini ihlal etmesi durumunda derhal tutuklanacağının ihtarına karar vermiş olmasına rağmen, sanık müvekkillerin menajerlerini ve arkadaşlarını 'Derya ile görüşmek istiyorum' şeklinde mesajlar atarak rahatsız etmeye devam etmiş; son olarak 03.05.2025 tarihinde, müvekkillerim İzmir’de özel bir gecede sahne alırlarken, müvekkil Derya Uluğ tarafından sanık en ön masalardan bir tanesinde görülmüştür."