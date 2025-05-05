Ünlü Oyuncuyu Yıkan Ölüm: Babası Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Didem Balçın, babasının hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Ünlü oyuncu babasının acı haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Balçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "4 Mayıs 2025 Pazar gecesi, canımız babamız Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybettik. Cenazesi salı günü gerçekleşecek. Detayları ayrıca paylaşacağız. Özlem Balçın-Didem Balçın” ifadelerini kullandı.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

18 Mayıs 1982’de Ankara’da doğdu. 1975’te Miss Beauty güzellik yarışmasında Japonya'da Türkiye'yi temsil etti. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Aslen Gaziantepli olan Balçın, ablası Özlem Balçın ile birlikte İstanbul’da ‘’Doda Sanat’’ adlı bir okul açtı. 2002’de ilk oyununda oynadı ve 2003’te ilk televizyon dizisinde rol aldı.

Bu tarihlerden beri Başka Dilde Aşk, Çakallarla Dans, Gurbet Kadını, Gurbet Yolcuları, Kasaba, Oflu Hoca'nın Şifresi, Olacak O Kadar, Diriliş Ertuğrul gibi pek çok önemli yapımda yer aldı. 2016’da ise “Çakallarla Dans 4” filminde Fatma karakterine hayat verdi.