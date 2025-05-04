Görenler Tanıyamadı! Nihan Doğan'ın Son Hali Herkesi Şoke Etti

Ünlü türkücü Nihat Doğan estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. 49 yaşındaki Doğan, kaş tasarımı ve ameliyatsız yüz gençleştirme işlemleriyle bambaşka bir görünüme kavuştu. Doğan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Görenler Tanıyamadı! Nihan Doğan'ın Son Hali Herkesi Şoke Etti

Gökhan Özen, Mustafa Sandal, Cenk Eren, Rafet El Roman ve Hakan Peker’in ardından, şarkıcı Nihat Doğan da estetik yaptıran ünlü isimler arasına katıldı.

49 yaşındaki şarkıcı Nihat Doğan, yaptırdığı estetik dokunuşlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaş tasarımı ve ameliyatsız yüz gerdirme işlemi yaptıran Doğan, "Bu konularda anneme babama güvenmem, yüzümü elletmem. Siz de çıkın çıkın gelin' ifadelerini kullandı.

Görenler Tanıyamadı! Nihan Doğan'ın Son Hali Herkesi Şoke Etti - Resim : 1

TAKİPÇİLERİ ŞOKE OLDU

Geçirdiği işlemler sonrası ortaya çıkan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan bir çocuk babası Doğan, takipçilerini şaşkına çevirdi. Ünlü ismin son hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Nihat Doğan
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