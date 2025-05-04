Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti

Yaklaşık 2 ay önce beyin kanaması sebebiyle tedavi altına alınan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini sanatçı dostu Erhan Yazıcıoğlu ‘Naşit'i de kaybettik. Hızla eksiliyoruz’ diyerek duyurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in yeğeni, Selim Naşit Özcan'ın oğlu ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti - Resim : 1

'HIZLA EKSİLİYORUZ'

İki aydır tedavi altında tutulan dostunun ölüm haberini duyuran sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, ünlü oyuncunun fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak şu notu düştü: Naşit'i de kaybettik. Hızla eksiliyoruz. Çok üzgünüm. Meslektaşlarıma ve tiyatro sevenlere başsağlığı diliyorum.

Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti - Resim : 2

NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

1957'de İstanbul'da doğan Necip Naşit Özcan, Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu, sinema ve tiyatro sanatçısı Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Adile Naşit'in yeğeni olarak dünyaya geldi.

Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti - Resim : 3

1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1977 yılında profesyonel tiyatro hayatına başlayan sanatçı, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı. Özcan Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak da sahneye çıkmıştı.

Etiketler
Necip Naşit Özcan Yeşilçam Adile Naşit
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