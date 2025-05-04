CHP Lideri Özgür Özel'den Dikkat Çeken ‘Teşekkür’ Açıklaması

Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkarken bir şahsın fiziki saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

CHP Lideri Özgür Özel'den Dikkat Çeken ‘Teşekkür’ Açıklaması

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkarken bir şahsın fiziki saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

CHP lideri Özel paylaşımında “Korkma. Ne ile karşılaşırsan karşılaş. Sevgiyle yürüyen, her fırtınalardan geçer sağ salim.” Biz, kendimizi millete emanet edenleriz. Güzel ülkemiz için hapiste de dışarıda da olsak bu fırtınadan sağ salim geçeceğiz. Bu milletin birliğini, dirliğini, huzurunu bozmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz, bu milletin iradesini yok sayanlara da teslim olmayacağız. Arayanlara, soranlara, üzülenlere, kınayanlara teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul’da yarından itibaren de tüm Türkiye’de programımıza daha güçlü daha kararlı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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