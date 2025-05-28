SGK'dan Şok Emekli Maaşı Kararı: Bildirmeyen SSK ve Bağkur Emeklisinin Maaşı Ödenmeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli, malul, dul ve yetim aylığı gibi gelirlerden yararlanan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir konuya dikkat çekti. Kurum, uzun süre boyunca alınmayan maaş ve gelirlerde zaman aşımı nedeniyle ciddi hak kayıplarının yaşanabileceğini belirtti.

2008 yılı Ekim ayı öncesinde SSK ve Bağ-Kur kapsamında bağlanan maaşlarda, ödemelerin 5 yıl içinde tahsil edilmemesi halinde zaman aşımına uğrayabileceği ifade ediliyor. Bu durumda, geçen süreye ait ödemeler yapılmıyor.

Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın köşe yazısına göre SGK, 2008’den önce bağlanan maaşlar 5 yıl içinde alınmazsa, bu haklar düşebiliyor. Ancak 2008 sonrası bağlanan aylıklarda zaman aşımı uygulaması bulunmuyor.