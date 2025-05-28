SGK'dan Şok Emekli Maaşı Kararı: Bildirmeyen SSK ve Bağkur Emeklisinin Maaşı Ödenmeyecek
SGK’dan emekli, malullük ya da ölüm aylığı alanlar dikkat! Uzun süre tahsil edilmeyen emekli maaşları zaman aşımına uğrayabilir. 5 yılı geçen ödemeler geri alınamıyor, tüm haklar yanıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli, malul, dul ve yetim aylığı gibi gelirlerden yararlanan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir konuya dikkat çekti. Kurum, uzun süre boyunca alınmayan maaş ve gelirlerde zaman aşımı nedeniyle ciddi hak kayıplarının yaşanabileceğini belirtti.
2008 yılı Ekim ayı öncesinde SSK ve Bağ-Kur kapsamında bağlanan maaşlarda, ödemelerin 5 yıl içinde tahsil edilmemesi halinde zaman aşımına uğrayabileceği ifade ediliyor. Bu durumda, geçen süreye ait ödemeler yapılmıyor.
Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın köşe yazısına göre SGK, 2008’den önce bağlanan maaşlar 5 yıl içinde alınmazsa, bu haklar düşebiliyor. Ancak 2008 sonrası bağlanan aylıklarda zaman aşımı uygulaması bulunmuyor.
MAAŞLARDA 5 YIL SINIRI
4/1-c kapsamında, yani memur statüsünde sigortalı olanlarda da vazife malullüğü ve ölüm aylıklarında benzer bir uygulama söz konusu. Bu durumda ölüm tarihini izleyen ayın başından itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılmazsa, sadece geriye dönük 5 yıla ait ödemeler gerçekleştiriliyor. Süresi geçen dönemler için ödeme yapılmıyor.
GAİPLİKTE MAHKEME KARARINA DİKKAT
Gaiplik durumlarında da 5 yıllık başvuru süresi büyük önem taşıyor. Mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde SGK’ya başvurulması gerekiyor. Bu sürede başvuru yapılmazsa, yalnızca geriye dönük 5 yıla ait ödemeler alınabiliyor. Toptan ödeme ve diğer haklar için de aynı süre geçerli oluyor.
BUNU YAPAN EMEKLİNİN TÜM HAKKI YANACAK
SGK, vatandaşların bu kritik zaman aşımı süresini gözden kaçırmamaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle 2008’den önce emekli olanlar ve uzun süredir maaşını tahsil etmeyenler, hak kaybı yaşamamak için bir an önce SGK ile iletişime geçmeli.