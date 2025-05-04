Ünlü Oyuncu Gizem Karaca’dan Yeni Hamilelik Pozları

Anne olmak için gün sayan Gizem Karaca’nın heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Karnı burnunda çekildiği pozları sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu, hamileliğinde 31. haftaya girdiğini açıkladı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Ünlü Oyuncu Gizem Karaca’dan Yeni Hamilelik Pozları

Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi projelerde yer lan güzel oyuncu 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünya evine girmişti. Eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Karaca şu sıralar ilk bebeğini kucağına almayı bekliyor.

'BENCE ANLIYOR'

Hamilelik sürecini sosyal medyada paylaşmayı sürdüren Gizem Karaca, bu paylaşımlarına yenilerini eklemeyi ihmal etmiyor. Hamileliğinin 31. haftasında olduğunu belirten Karaca, kedisiyle verdiği bir kareyi "Bence anlıyor" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca’dan Yeni Hamilelik Pozları - Resim : 1

'ÖDEM ŞOV BAŞLADI'

32 yaşındaki oyuncu, ardından yaptığı bir başka paylaşımda, "Ödem şov başladı. Dedikleri kadar varmış, söyleyeceklerim bu kadar" diyerek yaşadığı durumu takipçilerine aktardı.

Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan Karaca, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada normal doğum yapmayı planladığını ve doğumun İzmir’de gerçekleşeceğini ifade etmişti.

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