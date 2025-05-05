Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir Evleniyor: Evlilik Teklifine Beğeni Yağdı

Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, evleniyor. Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile evlilik kararı alan oyuncu, evlilik teklifine 'evet' dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlara beğeni ve yorum yağdı.

'EVET' DEDİ

Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak’ın evlilik teklifine “evet” dedi. Çift, araçlarını park ettikleri sakin bir noktada manzaranın tadını çıkarırken, Çatak sürpriz bir şekilde diz çökerek Kökdemir’e evlenme teklifinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu özel anı sosyal medya hesabında paylaşan Kökdemir, duygularını Nazım Hikmet’in “Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir” dizeleriyle ifade etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Beste Kökdemir (@bestekokkdemir)'in paylaştığı bir gönderi

BESTE KÖKDEMİR KİMDİR?

Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993 tarihinde Sinop’ta dünyaya geldi. Eğitim hayatına doğup büyüdüğü şehirde başlayan Kökdemir, üniversite için İstanbul’a taşındı. Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde bir yıl eğitim aldıktan sonra bu bölümü bırakarak Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünde öğrenim görmeye yöneldi.

Oyunculuğa olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Kökdemir, İstanbul’a geldikten sonra birçok ajansa fotoğraf gönderip deneme çekimlerine katıldı. Kariyerine 2012 yılında “Çıplak Gerçek” adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle adım atan Beste Kökdemir, “Not Defteri” dizisinde zengin ama maddiyata önem vermeyen Selin karakteriyle dikkat çekti. 2015 yılında gençlik dizisi “Tatlı Küçük Yalancılar”da Açelya rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Aynı yıl Behzat Ç. dizisinde de kısa süreli bir rol aldı.

Yer Aldığı Yapımlar:

2012 – Çıplak Gerçek (Hazal)

2013 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2014 – Not Defteri (Selin)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Açelya)