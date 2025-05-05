Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir Evleniyor: Evlilik Teklifine Beğeni Yağdı

Beste Kökdemir, iş insanı Fazlı Erdinç Çatak'ın sürpriz evlilik teklifine "evet" dedi. Duygusal anlar yaşayan Kökdemir, o özel anı sosyal medya hesabında Nazım Hikmet dizeleriyle paylaştı. Çiftin romantik anı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir Evleniyor: Evlilik Teklifine Beğeni Yağdı

Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, evleniyor. Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile evlilik kararı alan oyuncu, evlilik teklifine 'evet' dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlara beğeni ve yorum yağdı.

'EVET' DEDİ

Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak’ın evlilik teklifine “evet” dedi. Çift, araçlarını park ettikleri sakin bir noktada manzaranın tadını çıkarırken, Çatak sürpriz bir şekilde diz çökerek Kökdemir’e evlenme teklifinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu özel anı sosyal medya hesabında paylaşan Kökdemir, duygularını Nazım Hikmet’in “Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir” dizeleriyle ifade etti.

BESTE KÖKDEMİR KİMDİR?

Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993 tarihinde Sinop’ta dünyaya geldi. Eğitim hayatına doğup büyüdüğü şehirde başlayan Kökdemir, üniversite için İstanbul’a taşındı. Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde bir yıl eğitim aldıktan sonra bu bölümü bırakarak Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünde öğrenim görmeye yöneldi.

Oyunculuğa olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Kökdemir, İstanbul’a geldikten sonra birçok ajansa fotoğraf gönderip deneme çekimlerine katıldı. Kariyerine 2012 yılında “Çıplak Gerçek” adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle adım atan Beste Kökdemir, “Not Defteri” dizisinde zengin ama maddiyata önem vermeyen Selin karakteriyle dikkat çekti. 2015 yılında gençlik dizisi “Tatlı Küçük Yalancılar”da Açelya rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Aynı yıl Behzat Ç. dizisinde de kısa süreli bir rol aldı.

Yer Aldığı Yapımlar:

2012 – Çıplak Gerçek (Hazal)
2013 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2014 – Not Defteri (Selin)
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Açelya)

Zeynep Bastık'tan Büyüleyen Yeni İmaj! Eski Saçlar Gitti Yenisi GeldiZeynep Bastık'tan Büyüleyen Yeni İmaj! Eski Saçlar Gitti Yenisi GeldiMagazin
Ünlü Rapçi Kanye West'ten Şoke Eden Şarkı! Eşiyle Yaşadığı Her Şeyi AnlattıÜnlü Rapçi Kanye West'ten Şoke Eden Şarkı! Eşiyle Yaşadığı Her Şeyi AnlattıMagazin

Etiketler
Beste Kökdemir Evlilik Magazin haberleri
Son Güncelleme:
Görenler Tanıyamadı! Nihan Doğan'ın Son Hali Herkesi Şoke Etti Nihan Doğan'ın Son Hali Herkesi Şoke Etti
Ünlü Oyuncuyu Yıkan Ölüm: Babası Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncuyu Yıkan Ölüm
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli
Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor
Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü? Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü?