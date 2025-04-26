Şarkıcı Derya Uluğ'un Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı: Mehmet Şimşek'in Pantolonu Nereden Çıktı?

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımla takipçilerini hem şaşırttı hem güldürdü. Sevgilisi Asil Gök'le birlikte çektiği kısa videoyu “Ancak senin başına gelirdi” notuyla paylaşan Uluğ, ilginç bir karışıklığı sosyal medyada gözler önüne serdi.

Videoda Uluğ, sevgilisine dönerek "Az önce ne yaşadık, anlatır mısın?" diye soruyor. Asil Gök ise kahkahalar eşliğinde yaşanan olayı şöyle anlatıyor: "Benim pantolonum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gitmiş, onunki de bize gelmiş."

Bu sözler üzerine Uluğ, "Yani şu an evde Mehmet Şimşek'in pantolonu mu var?" diyerek kahkahalara boğuluyor.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar bu beklenmedik karışıklık karşısında mizah dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

Mehmet Şimşek'in pantolonunun Derya Uluğ'un evine nasıl gittiği, karışıklığın nerede yaşandığı ise bilinmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi