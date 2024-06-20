Sahnede rahatsızlanan Derya Uluğ, apar topar hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Derya Uluğ, verdiği son konser sırasında rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten Uluğ, konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Sahnede rahatsızlanan Derya Uluğ, apar topar hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Derya Uluğ, Kıbrıs'taki konseri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık sorunları devam eden şarkıcı, iptal olan konserleri için sevenlerinden özür diledi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Uluğ, bir açıklama yayınlayarak sonraki konserine çıkamayacağını şu sözlerle duyurdu:

“Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen maalesef Merit Crystal Cove konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz.”

Sahnede rahatsızlanan Derya Uluğ, apar topar hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

Etiketler
Konser
Son Güncelleme:
Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber.... Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber....
ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi
Hollywood yıldızı Woody Harrelson Datça'da Hollywood yıldızı Woody Harrelson Datça'da
Antik Tiyatro'da konser veren Yıldız Tilbe mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek istedi: Görevliler uyardı Yıldız Tilbe mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek istedi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Galatasaray'la anlaşmıştı: Fred'den Batshuayi hamlesi Galatasaray'la anlaşmıştı: Fred'den Batshuayi hamlesi
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi
CHP'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: Haddini bil! CHP'den Özdil'e çok sert tepki