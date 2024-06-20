Sahnede rahatsızlanan Derya Uluğ, apar topar hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Derya Uluğ, Kıbrıs'taki konseri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık sorunları devam eden şarkıcı, iptal olan konserleri için sevenlerinden özür diledi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Uluğ, bir açıklama yayınlayarak sonraki konserine çıkamayacağını şu sözlerle duyurdu:

“Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen maalesef Merit Crystal Cove konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz.”