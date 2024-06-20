Hollywood yıldızı Woody Harrelson Datça'da

Maymunlar Cehennemi, Sihirbazlar Çetesi, The Man from Toronto (Torontolu adam) gibi filmlerde oynayan Amerikalı Emmy Ödüllü oyuncu Woody Harrelson, tatil için Muğla’nın Datça ilçesine geldi.

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Hollywood yıldızı Woody Harrelson Datça'da

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Woody Harrelson Türkiye’yi ziyaret etti. Ünlü yıldız, dünyada gidebileceği pek çok turizm merkezi olmasına karşın Datça'yı tercih etti. Harrelson, akşam yemeğini Palamutbükü'nde bir restoranda eşi Laura Loulie, ailesi ve arkadaşları ille mütevazi bir yemek yedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Harrelson, kendi teknesiyle Türkiye’nin mavi bayraklı koylarını dolaştığını ve yarın Türkiye'den ayrılacağını belirtti.

Hollywood yıldızı Woody Harrelson Datça'da - Resim : 1

WOODY HARRELSON KİMDİR?

Emmy Ödüllü ödüllü Amerikalı oyuncu Woody Harrelson, 1997 yılında Skandalın Adı Larry Flynt filmi ile En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Jordan ve Berrett isimli iki kardeşi olan Harrelson, Lübnan Yüksek Okulun'a ve ardından İndiana'daki Henovor Koleji'ne gitti. 1985 yılında TV serisi Cheers ile oyunculuk kariyerine başladı. Owen Wilson, Wesley Snipes ve Michael J.Fox ile yakın arkadaş olan Harrelson, True Detective dizisinde Matthew McConaughey ile başrolü paylaştı. The Cowboy Way, Scorched, EDTv, Kingping, Katil Doğanlar filmleri ile kariyerinde başarıyı yakalayan oyuncu 1990 yılında People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 insanından biri seçildi.

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Kaynak: ANKA

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