Aslıhan Turan: Arda tutkulu bir aşık

Aslıhan Doğan Turan, “Senem Aydın’la Hadi Anlat” programına konuk oldu. Turan, ilişkisini şu sözlerle anlattı:

“Aşk, sevgi, tutku, saygı, huzur, denge; bunlar önemli şeyler, Arda’yla bunu yakaladığımızı düşünüyoruz. Eğlenceli bir ev hayatımız var, beraber çok gülüyoruz. Arda güzel, tutkulu bir âşık. Kimyamız çok güzel. Önceliği hep karısı ve çocuklarıdır.”

Turan, “Dört dörtlük hayatlar filmlerde bile olmuyor artık. Mutlu bir ailem var. Benim için bunlar yeterli” dedi.