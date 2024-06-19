Gözaltına alınmıştı: Ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in akıbeti belli oldu

New York'ta içkili araç kullanırken yakalanan ve gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in akıbeti belli oldu.

Gözaltına alınmıştı: Ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in akıbeti belli oldu

ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, New York eyaletine bağlı Long Island'da içkili araç kullanmaktan gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkması beklenen ünlü şarkıcını kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

ABD'li yıldız Timberlake, polislerin durdurma emrine uymadığı için kenara çekildikten sonra tutuklandı.

Timberlake, tutuklanmadan önce gri aracını kullanırken görüntülendi. Tutuklama raporunda, polislerin Timberlake'i durdurmaya çalıştığı ancak şarkıcının yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer aldı.

Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, Timberlake'in resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı.

Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.

İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı
Ali Atay ve Serkan Keskin’den yeni dizi geliyor Ali Atay ve Serkan Keskin’den yeni dizi geliyor
Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber.... Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber....
Gülse Birsel'in arabesk rapçilere yönelik eleştirisine Gazapizm'den sert tepki Gülse Birsel'in rapçilere yönelik eleştirisine Gazapizm'den sert tepki
ÇOK OKUNANLAR
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı!
Faiz oranları güncellendi: 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar...
İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı