Gözaltına alınmıştı: Ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in akıbeti belli oldu
New York'ta içkili araç kullanırken yakalanan ve gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in akıbeti belli oldu.
ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, New York eyaletine bağlı Long Island'da içkili araç kullanmaktan gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkması beklenen ünlü şarkıcını kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı.
POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
ABD'li yıldız Timberlake, polislerin durdurma emrine uymadığı için kenara çekildikten sonra tutuklandı.
Timberlake, tutuklanmadan önce gri aracını kullanırken görüntülendi. Tutuklama raporunda, polislerin Timberlake'i durdurmaya çalıştığı ancak şarkıcının yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer aldı.
Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, Timberlake'in resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı.
Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.