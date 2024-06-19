Ali Atay ve Serkan Keskin’den yeni dizi geliyor

“Leyla ile Mecnun” dizisinin başrol oyuncuları Ali Atay ve Serkan Keskin, 'Anonim' adlı dizide bir kez daha bir araya geliyor.

Ali Atay ve Serkan Keskin’den yeni dizi geliyor

25 Film imzalı 'Anonim' dizisinde Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır’la başrolü paylaşacak.

"Tarihi absürd olaylar günümüzde devam etse ne olurdu?” sorusundan yola çıkılarak çekilen dizinin hikayeleri Fırat Parlak, Arda Erdik ve Yiğit Tümer imzası taşıyor. Dizinin senaryosunu ise Ali Atay ve ekibine ait.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Olgu Baran Kubilay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin her bölümünde Ali Atay, Serkan Keskin, Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır’a farklı kadın oyuncular eşlik edecek. Bir tarihçinin anlatıcı olarak yer alacağı dizinin ilk bölümünde Deniz Cengiz, ikinci bölümünde de İdil Sivritepe rol alacak.

6 bölümden oluşacak komedi dizisinin ekim ayında yayınlanması planlanıyor.

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