Ünlü şarkıcı Justin Timberlake gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, dün gece New York'ta alkollü araç kullanma iddiasıyla gözaltına alındı.

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, dün gece New York'ta alkollü araç kullanma iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde bulunan Sag Harbor kasabasında gerçekleşti.

Timberlake'in, bölgedeki American Hotel'den ayrıldıktan kısa süre sonra polis tarafından durdurulduğu belirtiliyor. Polisler, Timberlake'in alkollü araç kullandığından şüphelendi ve kendisini gözaltına aldı. Timberlake, şu anda polis gözetiminde tutuluyor ve yakında mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Timberlake, son albümü "Everything I Thought It Was" ile turnede bulunuyor ve cuma günü Chicago'da sahne alacaktı.

43 yaşındaki şarkıcı, ünlü oyuncu Jessica Biel ile evli ve iki oğlu var.

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