Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi

Reza Zarrab'ın Bursalı sosyetik güzel Dilara Altıntop ile evlendiği iddia edildi.

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Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi

Snob Magazin'in özel haberine göre, Reza Zarrab'ın Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile evlendiği konuşuluyor. Çiftin, geçtiğimiz aylarda Miami'de dünya evine girdiği iddia edildi. Bu sürpriz evlilik, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Çiftin düğününün Miami'de gerçekleştiği ve özel bir törenle evlendikleri söyleniyor. Zarrab ve Altıntop'un bu evliliği, sosyal medyada ve magazin camiasında geniş yer buldu.

2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Zarrab, 2021 yılında 11 yıllık eşi Ebru Gündeş'ten boşanmıştı.

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