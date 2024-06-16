Jennifer Lopez'in arkadaşları detayları anlattı: Ben Affleck'ten ayrılıyor mu?

20 yıl sonra yeniden bir araya gelen ve 2022'de evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin ayrılmak üzere olduğu iddiaları magazin gündemini meşgul ediyor.

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Jennifer Lopez'in arkadaşları detayları anlattı: Ben Affleck'ten ayrılıyor mu?

İddialara göre Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti yollarını ayırıyor. 20 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen ve 2022'de evlenen çiftin, son dönemde yaşadıkları gerilimler ve evlerini ayırmaları, ayrılık iddialarını güçlendiriyor.

JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK AYRILIYOR MU?

Çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Lopez ve Affleck arasında son zamanlarda gerilimin oldukça yüksek olduğu ve bu durumun evliliklerini olumsuz etkilediği belirtiliyor. İki isim de tükenmişlik yaşadıklarını ve ilişkilerini bitirmek istediklerini yakın çevrelerine ifade etmişler.

'ARTIK BIKTI'

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak, Lopez'in "artık bıktığını ve ilişkiyi yürütemeyeceğini" söylediğini aktarıyor. Lopez'in ikizlerine ve kariyerine odaklanacağı da gelen bilgiler arasında.

Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak çiftin evlerini ayırması ve Lopez'in son dönemdeki yalnız fotoğrafları, ayrılık iddialarını güçlendiriyor.

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