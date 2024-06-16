Genç oyuncu alkolün dozunu kaçırdı; mekandan atıldı

Dünyaca ünlü oyuncu Noah Schnapp, gittiği bir mekandan alkolün dozunu kaçırınca atıldı.

Genç oyuncu alkolün dozunu kaçırdı; mekandan atıldı

Netflix'te yayınlanan Stranger Things isimli dizide canlandırdığı Will Byers karakteriyle şöhrete kavuşan 19 yaşındaki Noah Schnapp, New York'ta gittiği bir gece kulübünde alkolün dozunu kaçırıp ortalığı birbirine kattı.

Sözcü'de yer alan habere göre; arkadaş grubuyla çok fazla tekila içen Schnapp'ın bir anda öfkelendiği ve tartışma çıkardığı belirtilirken, alkolün etkisiyle hareketlerinin de kötüye gittiği belirtildi. Gece 01.30 sularında mekandaki korumaların Schnapp'ı mekandan kovduğu belirtildi.

Olaya tanık olan bir kaynak The Palace isimli mekanda yaşanan olayı anlattı. İsmini açıklamayan kaynak, "Schnapp açıkça ayakta durmakta bile zorlanıyordu. Dışarı çıkarıldıktan sonra tekrar içeri girmeye çalıştı fakat daha sonra 02.00 sularında tekrar çıktı" dedi.

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