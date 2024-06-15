Ünlü fizikçi Edward C. Stone hayatını kaybetti

Güneş Sistemi'nin dışına uzay aracı gönderme fikrini ortaya atan isim olan ünlü bilim insanı Edward C. Stone, 88 yaşında Kaliforniya'daki evinde öldü.

Acı haberi kızı Susan C. Stone duyurdu.

1957 yılında Sovyet uydusu Sputnik'in fırlatılmasından ilham alan Dr. Stone, henüz öğrenciylken NASA'ya bağlığı Jet Propulsion Laboratuvarı'nın Voyager misyonunda çalışmıştı.

Onun fikriyle Voyager 1 ve Voyager 2 Florida'dan 1977 yazında ayrı ayrı fırlatıldı. Aradan yaklaşık 50 yıl geçerken her iki uzay aracı da halen derin uzay yolculuğuna devam ederek veri toplamaya deva ediyor.

36 yaşında projenin başına geçen Dr. Stone, 50 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. Aynı zamanda Caltech'te Fizik Profesörü olan bilim insanının gönderdiği uzay araçları Jüpiter, Uranüs ve Neptün'ün halkalarını, Jüpiter'e yıldırım düşmesini ve Jüpiter'in uydusu Io'daki aktif volkanları görüntülemişti.

Voyager 1'in Dünya'dan 15 milyar mil uzakta olduğu ve saatte 38 bin mil hızla seyahat ettiği tahmin ediliyor. Voyager 2 ise 2018'de sınırı geçerek yıldızlararası uzaya ulaştı.

Bu projesiyle Ulusal Bilim Madalyası kazanan Dr. Stone, ayrıca Mars Pathfinder misyonunu, Galileo uzay sondasının Jüpiter'e olan yörünge görevini, Cassi'nin Satürn'e bırakılmasını yönetti.