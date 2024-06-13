NASA canlı yayınındaki sesler endişelendirmişti: Açıklama geldi... Astronotlar tehlikede mi?

NASA'nın sosyal medya platformu YouTube'daki canlı yayınında duyulan ve astronotların tehlikede olduğu yorumunun yapılmasına neden olan sese ilişkin açıklama geldi.

NASA canlı yayınındaki sesler endişelendirmişti: Açıklama geldi... Astronotlar tehlikede mi?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) astronotların tehlikede olduğu değerlendirmesi yapılan sesin bir eğitim simülasyonuna ait olduğunu açıkladı.

BBC'nin haberine göre, ISS'nin X sosyal medya hesabından, NASA'nın sosyal medya platformu YouTube'daki canlı yayınında duyulan ve astronotların tehlikede olduğu yorumunun yapılmasına neden olan sese ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, istasyonda herhangi bir acil durumun bulunmadığı ve bütün astronotların güvende olduğu duyuruldu.

Ses kaydının yayımlandığı sırada Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotların uyuduğu aktarılan açıklamada, kaydın "çeşitli uzay senaryolarına hazırlık" için yapılan bir eğitim simülasyonuna ait olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

NASA'nın resmi YouTube hesabındaki canlı yayında, astronotlardan birinin hayatta kalma şansının "düşük" olduğu belirtilen bir ses duyulmuştu.

Kayıtta duyulan seste, mürettebattan birinin basınç değişikliğine bağlı gelişen ve vurgun olarak da bilinen dekompresyon hastalığının etkisi altında olduğu ifade edilmişti.

Astronotların tehlikede olduğunu düşündüren ses, canlı yayının ardından birçok kez sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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