WhatsApp'tan 'gizlilik' hamlesi: Artık bu yapılamayacak!

WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almayı engelleyen yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'tan 'gizlilik' hamlesi: Artık bu yapılamayacak!

WABetaInfo’nun haberine göre WhatsApp, anlık mesajlaşma platformunda kullanıcı gizliliğini artıracak yeni bir özelliği test ediyor.

Web sitesi, yakında sunulacak bir güvenlik önleminin, kullanıcıların diğer kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntülerini almasını engelleyeceğini belirtiyor

Belirtilene göre, henüz yayınlanmayan bu özellik artık iOS v24.12.10.74 için WhatsApp beta sürümünü çalıştıran bazı kullanıcılara sunulmuş durumda ve önceki beta sürümleri çalıştıran bazı test kullanıcıları da bu özelliğe erişebiliyor.

WhatsApp, bir kullanıcının profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almayı denemesini engellediğinde görüntülenen uyarı mesajında "WhatsApp'ta herkesin gizliliğini korumak için ekran görüntüsü alımı engellendi” yazıyor.

WhatsApp’ın henüz yayınlanmayan bu özelliği, kişilerin profil fotoğraflarının izinsiz kullanımını tamamen durduramasa bile azaltabilir.

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