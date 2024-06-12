Twitter’a ‘beğeni’ ayarı: Görülmeyecek

X platformu (Twitter) kullanıcıların hangi paylaşımları beğendiğini göstermemeye başladı.

Twitter’a ‘beğeni’ ayarı: Görülmeyecek

Dün gece X’in sahibi Elon Musk, yeni güncellemeyi açıklamıştı.

Yeni güncellemeyle kullanıcılar, kendi paylaşımlarındaki beğenileri hala görebiliyor ancak diğer kullanıcıların paylaşımını kimlerin beğendiğini artık göremiyor.

Ayrıca artık bir kullanıcının profiline girildiğinde de beğeniler gözükmeyecek.

Güncelleme ilk web’e yansıdı. Platforma telefondan girildiği vakit hala beğeniler görünüyor.

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