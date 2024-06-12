Yapay zeka ChatGPT-4o'nun YKS başarısı: İşte kazandığı üniversiteler
İçerik üreticisi Behçet Yalın Özkara, yapay zeka modeli ChatGPT-4o'yu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) soktu ve aldığı puanları ve yerleşebileceği üniversiteleri paylaştı.
Yapay zeka modeli ChatGPT-4o, içerik üreticisi Behçet Yalın Özkara tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sokuldu. Elde ettiği puanlar ve yerleşebileceği üniversiteler, merak konusu oldu.
ChatGPT-4o'nun YKS puan dağılımı şöyle:
TYT:
Türkçe: 28.75 net
Sosyal Bilimler: 16.25 net
Matematik: 2.5 net
Fen Bilimleri: 5 net
AYT:
Sosyal 1: 36.25 net
Sosyal 2: 35 net
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 40 net
Eşit Ağırlık Puanı: 347
Sözel Puanı: 469
Sayısal Puanı: 239
Bu sonuçlara göre, ChatGPT-4o'nun yerleşebileceği üniversiteler arasında:
Eşit Ağırlık Puanı ile: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme, Anadolu Üniversitesi İktisat
Sözel Puanı ile: ODTÜ Tarih, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı yer alıyor.