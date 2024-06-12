Yapay zeka ChatGPT-4o'nun YKS başarısı: İşte kazandığı üniversiteler

İçerik üreticisi Behçet Yalın Özkara, yapay zeka modeli ChatGPT-4o'yu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) soktu ve aldığı puanları ve yerleşebileceği üniversiteleri paylaştı.

Yapay zeka ChatGPT-4o'nun YKS başarısı: İşte kazandığı üniversiteler

Yapay zeka modeli ChatGPT-4o, içerik üreticisi Behçet Yalın Özkara tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sokuldu. Elde ettiği puanlar ve yerleşebileceği üniversiteler, merak konusu oldu.

ChatGPT-4o'nun YKS puan dağılımı şöyle:

TYT:

Türkçe: 28.75 net
Sosyal Bilimler: 16.25 net
Matematik: 2.5 net
Fen Bilimleri: 5 net

AYT:

Sosyal 1: 36.25 net
Sosyal 2: 35 net
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 40 net

Eşit Ağırlık Puanı: 347
Sözel Puanı: 469
Sayısal Puanı: 239

Bu sonuçlara göre, ChatGPT-4o'nun yerleşebileceği üniversiteler arasında:

Eşit Ağırlık Puanı ile: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme, Anadolu Üniversitesi İktisat

Sözel Puanı ile: ODTÜ Tarih, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı yer alıyor.

Twitter’a ‘beğeni’ ayarı: Görülmeyecek Twitter’a ‘beğeni’ ayarı: Görülmeyecek
Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı
Minimalistik telefon Light Phone 3 tanıtıldı Minimalistik telefon Light Phone 3 tanıtıldı
Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Ege Bölgesi'nde 86 yılın sıcaklık rekoru kırıldı: Kamu çalışanlarına 2 gün izin! Ege Bölgesi'nde 86 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu