Yapay zeka ChatGPT-4o'nun YKS başarısı: İşte kazandığı üniversiteler

Yapay zeka modeli ChatGPT-4o, içerik üreticisi Behçet Yalın Özkara tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sokuldu. Elde ettiği puanlar ve yerleşebileceği üniversiteler, merak konusu oldu.

ChatGPT-4o'nun YKS puan dağılımı şöyle:

TYT:

Türkçe: 28.75 net

Sosyal Bilimler: 16.25 net

Matematik: 2.5 net

Fen Bilimleri: 5 net

AYT:

Sosyal 1: 36.25 net

Sosyal 2: 35 net

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 40 net

Eşit Ağırlık Puanı: 347

Sözel Puanı: 469

Sayısal Puanı: 239

Bu sonuçlara göre, ChatGPT-4o'nun yerleşebileceği üniversiteler arasında:

Eşit Ağırlık Puanı ile: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme, Anadolu Üniversitesi İktisat

Sözel Puanı ile: ODTÜ Tarih, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı yer alıyor.