Minimalistik telefon Light Phone 3 tanıtıldı

Light Phone serisinin üçüncü modeli, Light Phone 3, önceki modellerden biraz daha ağır olabilir, ancak sunduğu yeniliklerle dikkat çekiyor. Light Phone 2'nin basit ve dayanıklı tasarımı büyük beğeni toplarken, yeni model kullanıcıların ihtiyaçlarına daha fazla cevap verecek şekilde güncellendi.

YENİ ÖZELLİKLER VE İYİLEŞTİRMELER

Light Phone 3'ün en büyük yeniliklerinden biri, E Ink ekranın yerini alan 3,92 inç siyah-beyaz OLED paneldir. Bu değişim, daha hızlı bir yenileme hızı sunarak kullanıcıların ekran deneyimini iyileştiriyor. Ayrıca, cihazda sol taraftaki kaydırma tekerleği ile parlaklık kontrolü ve el feneri işlevi eklenmiş durumda.

Yeni modelde, kullanıcıların talepleri doğrultusunda arkaya 50 megapiksel, öne ise 8 megapiksel kamera eklenmiş. Bu kameralar, QR kodları tarama ve görüntülü sohbet gibi temel ihtiyaçlar için ideal. Ayrıca, kamera kullanımı eski film kameralarını anımsatan bir deneyim sunuyor.

GELİŞMİŞ DONANIM VE GELECEK YÜKSELTMELERİ

Light Phone 3, NFC çipi, USB-C bağlantı noktası, parmak izi okuyucusu, Qualcomm SM 4450 işlemci, 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM gibi modern özelliklerle donatıldı. Ayrıca, kullanıcıların pili kendilerinin değiştirebilmesi, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Light Phone 3, minimalist akıllı telefon pazarında dikkat çekici bir yenilik olarak öne çıkıyor. 399 dolardan ön siparişe açılan cihazın, yeterli satışa ulaşması durumunda fiyatının düşebileceği belirtiliyor. Light Phone 3, sunduğu işlevsellik ve sadelikle, akıllı telefon kaosundan uzaklaşmak isteyenler için ideal bir seçenek olmayı hedefliyor.